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ФАС согласовала цены на первый отечественный дженерик для лечения рака кожи - 12.04.2024, ПРАЙМ
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ФАС согласовала цены на первый отечественный дженерик для лечения рака кожи
ФАС согласовала цены на первый отечественный дженерик для лечения рака кожи - 12.04.2024, ПРАЙМ
ФАС согласовала цены на первый отечественный дженерик для лечения рака кожи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Висмодегиб-Промомед", это первый отечественный дженерик в рамках международного... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T10:19+0300
2024-04-12T10:19+0300
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лекарства
россия
отечественные лекарства
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Висмодегиб-Промомед", это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Висмодегиб" для лечения одной из разновидностей рака кожи, препарат будет на 40% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство. "Согласованные цены на "Висмодегиб-Промомед" снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Эриведж" на 40%", - говорится в сообщении. Уточняется, что цена за упаковку "Эриведжа" из 28 капсул в дозировке 150 миллиграммов зарегистрирована на уровне 269 341 рубль, а за такую же упаковку "Висмодегиб-Промомед" согласована в 161 605 рублей. В ведомстве также отмечают, что согласование цены на этот препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат, а в медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
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фас рф, лекарства, россия, отечественные лекарства
ФАС РФ, лекарства, РОССИЯ, отечественные лекарства
10:19 12.04.2024
 
ФАС согласовала цены на первый отечественный дженерик для лечения рака кожи

ФАС согласовала цены на первый дженерик РФ "Висмодегиб-Промомед" для лечения рака кожи

© fotolia.com / Alexander RathsЛекарства.
Лекарства. - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© fotolia.com / Alexander Raths
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Висмодегиб-Промомед", это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Висмодегиб" для лечения одной из разновидностей рака кожи, препарат будет на 40% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство.
"Согласованные цены на "Висмодегиб-Промомед" снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Эриведж" на 40%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что цена за упаковку "Эриведжа" из 28 капсул в дозировке 150 миллиграммов зарегистрирована на уровне 269 341 рубль, а за такую же упаковку "Висмодегиб-Промомед" согласована в 161 605 рублей.
В ведомстве также отмечают, что согласование цены на этот препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат, а в медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
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