https://1prime.ru/20240412/raketa-847336320.html
Мантуров назвал сроки первого запуска легкой ракеты "Старт-1М"
Мантуров назвал сроки первого запуска легкой ракеты "Старт-1М" - 12.04.2024, ПРАЙМ
Мантуров назвал сроки первого запуска легкой ракеты "Старт-1М"
Новая отечественная легкая ракета "Старт-1М" будет запущена в 2026 году, заявил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T14:16+0300
2024-04-12T14:16+0300
2024-04-12T14:24+0300
россия
минпромторг
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/82672/08/826720878_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_9bbae80b4663d1484d3d0ab52241c646.jpg
МОСКВА, 12 апр – ПРАЙМ. Новая отечественная легкая ракета "Старт-1М" будет запущена в 2026 году, заявил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.Певая ракета из серии "Старт" была запущена в 1997 году. "В настоящее время ведется разработка сверхлегких одноразовых ракет в интересах как Минобороны, так и "Роскосмоса". В интересах "Роскосмоса" АО "Корпорация МИТ" ведет разработку ракеты "Старт-1М". Планируемая дата пуска – 2026 год", - сказал он в День космонавтики. Первый пуск российской метановой ракеты "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью должен состояться в 2030 году, добавил Мантуров."Данный проект реализуется с применением новых организационных подходов и технологических принципов, что позволит существенно снизить себестоимость изделия, а также проектируется под заданную стоимость пусковой услуги. Планируемая дата пуска – 2030 год", - сказал вице-премьер. Он напомнил, что созданием многоразовой ракеты-носителя среднего класса "Амур-СПГ" занимается самарский ракетно-космический Центр "Прогресс". Как сообщал ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, первую ступень многоразовой ракеты "Амур-СПГ" можно будет запускать в космос более 50 раз, а возможно, и более 100. Проектирование российской многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" стартовало по заказу "Роскосмоса" в 2020 году. Носитель должен иметь возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане).
https://1prime.ru/20240411/raketa-angara-847293879.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82672/08/826720878_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_a3caacea936015e38bbcd6ca647ebd96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минпромторг, новости
РОССИЯ, Минпромторг, Новости
Мантуров назвал сроки первого запуска легкой ракеты "Старт-1М"
Мантуров: первый пуск легкой ракеты "Старт-1М" запланирован на 2026 год
МОСКВА, 12 апр – ПРАЙМ. Новая отечественная легкая ракета "Старт-1М" будет запущена в 2026 году, заявил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Певая ракета из серии "Старт" была запущена в 1997 году.
"В настоящее время ведется разработка сверхлегких одноразовых ракет в интересах как Минобороны, так и "Роскосмоса". В интересах "Роскосмоса" АО "Корпорация МИТ" ведет разработку ракеты "Старт-1М". Планируемая дата пуска – 2026 год", - сказал он в День космонавтики.
Первый пуск российской метановой ракеты "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью должен состояться в 2030 году, добавил Мантуров.
"Данный проект реализуется с применением новых организационных подходов и технологических принципов, что позволит существенно снизить себестоимость изделия, а также проектируется под заданную стоимость пусковой услуги. Планируемая дата пуска – 2030 год", - сказал вице-премьер.
Он напомнил, что созданием многоразовой ракеты-носителя среднего класса "Амур-СПГ" занимается самарский ракетно-космический Центр "Прогресс". Как сообщал ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, первую ступень многоразовой ракеты "Амур-СПГ" можно будет запускать в космос более 50 раз, а возможно, и более 100.
Проектирование российской многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" стартовало по заказу "Роскосмоса" в 2020 году. Носитель должен иметь возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане).
Ракета "Ангара" стартовала с Восточного с третьей попытки