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Мантуров назвал сроки первого запуска легкой ракеты "Старт-1М"

Мантуров назвал сроки первого запуска легкой ракеты "Старт-1М" - 12.04.2024, ПРАЙМ

Мантуров назвал сроки первого запуска легкой ракеты "Старт-1М"

Новая отечественная легкая ракета "Старт-1М" будет запущена в 2026 году, заявил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров. | 12.04.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 12 апр – ПРАЙМ. Новая отечественная легкая ракета "Старт-1М" будет запущена в 2026 году, заявил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.Певая ракета из серии "Старт" была запущена в 1997 году. "В настоящее время ведется разработка сверхлегких одноразовых ракет в интересах как Минобороны, так и "Роскосмоса". В интересах "Роскосмоса" АО "Корпорация МИТ" ведет разработку ракеты "Старт-1М". Планируемая дата пуска – 2026 год", - сказал он в День космонавтики. Первый пуск российской метановой ракеты "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью должен состояться в 2030 году, добавил Мантуров."Данный проект реализуется с применением новых организационных подходов и технологических принципов, что позволит существенно снизить себестоимость изделия, а также проектируется под заданную стоимость пусковой услуги. Планируемая дата пуска – 2030 год", - сказал вице-премьер. Он напомнил, что созданием многоразовой ракеты-носителя среднего класса "Амур-СПГ" занимается самарский ракетно-космический Центр "Прогресс". Как сообщал ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, первую ступень многоразовой ракеты "Амур-СПГ" можно будет запускать в космос более 50 раз, а возможно, и более 100. Проектирование российской многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" стартовало по заказу "Роскосмоса" в 2020 году. Носитель должен иметь возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане).

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