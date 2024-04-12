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Минпромторг оценил бюджет строительства ракеты для полетов к Луне и Марсу

Минпромторг оценил бюджет строительства ракеты для полетов к Луне и Марсу - 12.04.2024, ПРАЙМ

Минпромторг оценил бюджет строительства ракеты для полетов к Луне и Марсу

Около 600 миллиардов рублей, по предварительным оценкам, будет выделено из бюджета на создание российской сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу,... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T14:17+0300

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2024-04-12T14:26+0300

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МОСКВА, 12 апр – ПРАЙМ. Около 600 миллиардов рублей, по предварительным оценкам, будет выделено из бюджета на создание российской сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в День космонавтики. "Паспорт федерального проекта утвержден решением управляющего совета государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России" в прошлом году. По предварительным оценкам, объем бюджетного финансирования федерального проекта составит порядка 600 миллиардов рублей", - сказал вице-премьер, отвечая на вопрос, возобновилось ли проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну и Марс. Он уточнил, что работы по созданию космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на космодроме Восточный планируется проводить в рамках федерального проекта "Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса" государственной программы "Космическая деятельность России". Его реализация определена на 2025-2035 годы, добавил министр.Кроме того, российская спутниковая группировка превышает 240 космических аппаратов, в этом году будет запущено еще более 100 спутников."Таким образом, в 2024 году в общей сложности ожидаем запуска 123 аппаратов, в том числе 70 малых", - сказал вице-премьер журналистам.В конце июня 2023 года гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что спутниковая группировка достигла 225 аппаратов.

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россия, ракеты, минпромторг, новости