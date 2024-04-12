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Менеджеров Райффайзенбанка обвинили в махинациях с данными о курсе валют

Менеджеров Райффайзенбанка обвинили в махинациях с данными о курсе валют - 12.04.2024, ПРАЙМ

Менеджеров Райффайзенбанка обвинили в махинациях с данными о курсе валют

Менеджеров Райффайзен Банка обвинили в коммерческом подкупе за махинации с информацией о курсе валют, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T17:46+0300

2024-04-12T17:46+0300

2024-04-12T17:46+0300

райффайзенбанк

курсы валют

махинации

ск рф

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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Менеджеров Райффайзен Банка обвинили в коммерческом подкупе за махинации с информацией о курсе валют, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Расследуется уголовное дело в отношении четырех менеджеров одного из банковских учреждений, функционирующих в столице. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статье 204 УК РФ (коммерческий подкуп)", — говорится в сообщении. По предварительной информации, сотрудники банка похитили около 95 миллионов рублейПо данным следствия, не позднее 15 августа 2023 года сотрудники одного из банков разработали преступную схему: имея информацию об изменениях курса валют, они заранее сообщали группе клиентов о более выгодных условиях обмена. Им уже избрана мера пресечения.

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райффайзенбанк, курсы валют, махинации, ск рф