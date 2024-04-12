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Менеджеров Райффайзенбанка обвинили в махинациях с данными о курсе валют - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Менеджеров Райффайзенбанка обвинили в махинациях с данными о курсе валют
Менеджеров Райффайзенбанка обвинили в махинациях с данными о курсе валют - 12.04.2024, ПРАЙМ
Менеджеров Райффайзенбанка обвинили в махинациях с данными о курсе валют
Менеджеров Райффайзен Банка обвинили в коммерческом подкупе за махинации с информацией о курсе валют, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T17:46+0300
2024-04-12T17:46+0300
райффайзенбанк
курсы валют
махинации
ск рф
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Менеджеров Райффайзен Банка обвинили в коммерческом подкупе за махинации с информацией о курсе валют, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Расследуется уголовное дело в отношении четырех менеджеров одного из банковских учреждений, функционирующих в столице. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статье 204 УК РФ (коммерческий подкуп)", — говорится в сообщении. По предварительной информации, сотрудники банка похитили около 95 миллионов рублейПо данным следствия, не позднее 15 августа 2023 года сотрудники одного из банков разработали преступную схему: имея информацию об изменениях курса валют, они заранее сообщали группе клиентов о более выгодных условиях обмена. Им уже избрана мера пресечения.
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райффайзенбанк, курсы валют, махинации, ск рф
Райффайзенбанк, Курсы валют, махинации, СК РФ
17:46 12.04.2024
 
Менеджеров Райффайзенбанка обвинили в махинациях с данными о курсе валют

Менеджеров Райффайзен обвинили в махинациях с курсом валют на 95 миллионов рублей

© Фото : Raiffeisen Bank International!Райффайзенбанк
!Райффайзенбанк - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© Фото : Raiffeisen Bank International
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Менеджеров Райффайзен Банка обвинили в коммерческом подкупе за махинации с информацией о курсе валют, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
"Расследуется уголовное дело в отношении четырех менеджеров одного из банковских учреждений, функционирующих в столице. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статье 204 УК РФ (коммерческий подкуп)", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, сотрудники банка похитили около 95 миллионов рублей
По данным следствия, не позднее 15 августа 2023 года сотрудники одного из банков разработали преступную схему: имея информацию об изменениях курса валют, они заранее сообщали группе клиентов о более выгодных условиях обмена. Им уже избрана мера пресечения.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
Белый дом оценил дело СК о финансировании терроризма чиновниками США
9 апреля, 22:59
 
РайффайзенбанкКурсы валютмахинацииСК РФ
 
 
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