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Ростехнадзор разрешил выпуск ядерного "топлива будущего"
Ростехнадзор разрешил выпуск ядерного "топлива будущего" - 12.04.2024, ПРАЙМ
Ростехнадзор разрешил выпуск ядерного "топлива будущего"
Ростехнадзор разрешил "Сибирскому химическому комбинату" (СХК, Северск Томской области) эксплуатацию объекта по выпуску ядерного топлива для атомной энергетики... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T11:24+0300
2024-04-12T11:24+0300
2024-04-12T11:25+0300
россия
ростехнадзор
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Ростехнадзор разрешил "Сибирскому химическому комбинату" (СХК, Северск Томской области) эксплуатацию объекта по выпуску ядерного топлива для атомной энергетики будущего, сообщила топливная компания "Росатома" ТВЭЛ. "Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Сибирскому химическому комбинату лицензию на эксплуатацию ядерной установки модуля фабрикации/рефабрикации плотного топлива", - говорится в сообщении. К ядерным установкам относят промышленные объекты, где производятся, обрабатываются или находятся в обращении радиоактивные или делящиеся материалы.
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россия, ростехнадзор
Ростехнадзор разрешил выпуск ядерного "топлива будущего"
Ростехнадзор разрешил производство ядерного "топлива будущего"
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Ростехнадзор разрешил "Сибирскому химическому комбинату" (СХК, Северск Томской области) эксплуатацию объекта по выпуску ядерного топлива для атомной энергетики будущего, сообщила топливная компания "Росатома" ТВЭЛ.
"Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Сибирскому химическому комбинату лицензию на эксплуатацию ядерной установки модуля фабрикации/рефабрикации плотного топлива", - говорится в сообщении.
К ядерным установкам относят промышленные объекты, где производятся, обрабатываются или находятся в обращении радиоактивные или делящиеся материалы.