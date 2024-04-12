Рубль: снижение возможно?

Российская национальная валюта показывает признаки ослабления после того, как курс временно стабилизировался. Рубль может подешеветь в конце апреля и мае, но... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T08:15+0300
2024-04-12T08:15+0300
2024-04-12T08:15+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Российская национальная валюта показывает признаки ослабления после того, как курс временно стабилизировался. Рубль может подешеветь в конце апреля и мае, но это будет, скорее всего, снижение по причине отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами и увеличения покупок Минфином валюты в ФНБ.При этом напомним, что негативным фактором для российской валюты остается динамика по госдолгу РФ. Частично этот фактор компенсируют мировые цены на энергоносители. В частности, нефть марки Brent уже близка к 90 долларов за баррель, а Urals – к 80.Что касается международной повестки, то ФРС США будет сохранять ставки на текущем уровне как минимум до осени, поскольку инфляция в США опять пошла в рост, продолжающийся уже два месяца. Более того, в комитете по открытым рынкам появляются мнения относительно того, что в этом году процентные ставки вообще снижать не следует, чтобы не обеспечивать повод для разгона нестабильной инфляции. Если инфляция по-прежнему будет расти, то ФРС действительно может отказаться от снижения процентных ставок в этом году или снизить ставки только один раз - в декабре.А вот ЕЦБ может начать снижать процентные ставки уже в июне. По крайней мере, в еврозоне инфляция достаточно устойчиво замедляется. Если США продолжат сохранять жёсткую ДКП, доллар может укрепляться относительно других мировых резервных валют и валют развивающихся стран.Против евро доллар будет очевидно дорожать. Рост доллара может также повысить волатильность нефтяных котировок. По нашим подсчетам, баррель Brent в середине весны может торговаться в пределах 88-90 долларов.ПРОГНОЗЫДоллар во второй половине апреля может колебаться в рамках 91-94 рублей, поддержка для рынка – это 90-92 руб. Тогда как евро будет находиться в диапазоне 99-103 рублей. Евро по отношению к доллару продолжает держаться на уровне 1,07-1,1, при этом нижняя граница остается под давлением.
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Российская национальная валюта показывает признаки ослабления после того, как курс временно стабилизировался. Рубль может подешеветь в конце апреля и мае, но это будет, скорее всего, снижение по причине отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами и увеличения покупок Минфином валюты в ФНБ.
При этом напомним, что негативным фактором для российской валюты остается динамика по госдолгу РФ. Частично этот фактор компенсируют мировые цены на энергоносители. В частности, нефть марки Brent уже близка к 90 долларов за баррель, а Urals – к 80.
Что касается международной повестки, то ФРС США будет сохранять ставки на текущем уровне как минимум до осени, поскольку инфляция в США опять пошла в рост, продолжающийся уже два месяца. Более того, в комитете по открытым рынкам появляются мнения относительно того, что в этом году процентные ставки вообще снижать не следует, чтобы не обеспечивать повод для разгона нестабильной инфляции. Если инфляция по-прежнему будет расти, то ФРС действительно может отказаться от снижения процентных ставок в этом году или снизить ставки только один раз - в декабре.
А вот ЕЦБ может начать снижать процентные ставки уже в июне. По крайней мере, в еврозоне инфляция достаточно устойчиво замедляется. Если США продолжат сохранять жёсткую ДКП, доллар может укрепляться относительно других мировых резервных валют и валют развивающихся стран.
Против евро доллар будет очевидно дорожать. Рост доллара может также повысить волатильность нефтяных котировок. По нашим подсчетам, баррель Brent в середине весны может торговаться в пределах 88-90 долларов.
ПРОГНОЗЫ
Доллар во второй половине апреля может колебаться в рамках 91-94 рублей, поддержка для рынка – это 90-92 руб. Тогда как евро будет находиться в диапазоне 99-103 рублей. Евро по отношению к доллару продолжает держаться на уровне 1,07-1,1, при этом нижняя граница остается под давлением.
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