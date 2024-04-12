На зависть доллару и США: рубль демонстрирует стабильность
На зависть доллару и США: рубль демонстрирует стабильность - 12.04.2024, ПРАЙМ
На зависть доллару и США: рубль демонстрирует стабильность
На торгах в четверг, 11 апреля, курс российского рубля по отношению к ключевым иностранным валютам снизился, но в целом сохранил устойчивость. Доллар США просел | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T08:45+0300
2024-04-12T08:45+0300
2024-04-12T08:45+0300
мнения аналитиков
?1712900739
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. На торгах в четверг, 11 апреля, курс российского рубля по отношению к ключевым иностранным валютам снизился, но в целом сохранил устойчивость. Доллар США просел на 0,18% до 93,26 рублей, евро - на 0,49% до 100,00 рублей, а китайский юань - на 0,16% до 12,85 рублей. Возможное укрепление рубля вероятно связано с публикацией данных, свидетельствующих об улучшении показателей внешней торговли России в первом квартале и марте 2024 года. Так, в первом квартале 2024 года дефицит федерального бюджета России составил около 607 миллиардов рублей или 0,3% ВВП, что значительно ниже аналогичного показателя 2023 года в 2,086 триллиона рублей. При этом доходы бюджета в январе-марте выросли на 53,5% до 8,719 триллиона рублей, а расходы - на 20,1% до 9,326 триллиона рублей. Министерство финансов ожидает, что дефицит бюджета по итогам 2024 года уложится в плановые параметры 1,4-1,5 триллиона рублей. Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что вопрос о продлении требования об обязательной продаже валютной выручки после апреля 2024 года пока остается открытым. Ситуация на рынке нефти также способствует сохранению стабильности рубля. В четверг цена нефти марки Brent снизилась на 0,51% до 90,14 доллара за баррель, после того как в первой половине дня опускалась до 89,35 доллара на фоне укрепления доллара США. Картель демонстрирует дисциплину в выполнении сделки ОПЕК+, продолжая сокращать добычу нефти сверх квот. Это способствует снижению избыточных запасов "черного золота" и поддержанию баланса на рынке. Страны ОПЕК+ проявляют гибкость, наращивая добровольные сокращения добычи, что позволяет им контролировать ценовую динамику. ОПЕК также сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,2 миллиона баррелей в сутки, до 104,46 миллиона баррелей. Это указывает на сохранение позитивных ожиданий относительно динамики потребления "черного золота". В пятницу, 12 апреля, на торгах в Азии стоимость барреля Brent составляет 90,19 долларов. Давление на рынок оказывает укрепление доллара США, а инвесторы продолжают следить за обострением ситуации на Ближнем Востоке. Открытие торгов на Московской бирже в пятницу ознаменовалось ростом по рублевым парам. Курс доллара восстановился до 93,43 рубля. Краткосрочный баланс рисков для российской валюты остается стабильным, несмотря на сохраняющееся давление технических факторов в пользу доллара США. Закрытие недели ожидаю в районе 94 руб. Цель по доллару на 2 квартал 96-97 руб.Индекс Мосбиржи вырос на 0,01%, до 3439,53 п., индекс РТС - на 0,26%, до 1162,36 п. В ходе основной сессии индекс повышался до 3455 п. Укрепление рубля заставило отступить от него. Рубль дешевеет на утренней сессии, поэтому индекс может быстро вернуться к 3455 п. В случае падения индекса ниже 3425 п., ждем расширения нисходящей коррекции.
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. На торгах в четверг, 11 апреля, курс российского рубля по отношению к ключевым иностранным валютам снизился, но в целом сохранил устойчивость. Доллар США просел на 0,18% до 93,26 рублей, евро - на 0,49% до 100,00 рублей, а китайский юань - на 0,16% до 12,85 рублей.
Возможное укрепление рубля вероятно связано с публикацией данных, свидетельствующих об улучшении показателей внешней торговли России в первом квартале и марте 2024 года.
Так, в первом квартале 2024 года дефицит федерального бюджета России составил около 607 миллиардов рублей или 0,3% ВВП, что значительно ниже аналогичного показателя 2023 года в 2,086 триллиона рублей. При этом доходы бюджета в январе-марте выросли на 53,5% до 8,719 триллиона рублей, а расходы - на 20,1% до 9,326 триллиона рублей. Министерство финансов ожидает, что дефицит бюджета по итогам 2024 года уложится в плановые параметры 1,4-1,5 триллиона рублей.
Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что вопрос о продлении требования об обязательной продаже валютной выручки после апреля 2024 года пока остается открытым.
Ситуация на рынке нефти также способствует сохранению стабильности рубля. В четверг цена нефти марки Brent снизилась на 0,51% до 90,14 доллара за баррель, после того как в первой половине дня опускалась до 89,35 доллара на фоне укрепления доллара США.
Картель демонстрирует дисциплину в выполнении сделки ОПЕК+, продолжая сокращать добычу нефти сверх квот. Это способствует снижению избыточных запасов "черного золота" и поддержанию баланса на рынке. Страны ОПЕК+ проявляют гибкость, наращивая добровольные сокращения добычи, что позволяет им контролировать ценовую динамику.
ОПЕК также сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,2 миллиона баррелей в сутки, до 104,46 миллиона баррелей. Это указывает на сохранение позитивных ожиданий относительно динамики потребления "черного золота".
В пятницу, 12 апреля, на торгах в Азии стоимость барреля Brent составляет 90,19 долларов. Давление на рынок оказывает укрепление доллара США, а инвесторы продолжают следить за обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Открытие торгов на Московской бирже в пятницу ознаменовалось ростом по рублевым парам. Курс доллара восстановился до 93,43 рубля. Краткосрочный баланс рисков для российской валюты остается стабильным, несмотря на сохраняющееся давление технических факторов в пользу доллара США. Закрытие недели ожидаю в районе 94 руб. Цель по доллару на 2 квартал 96-97 руб.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,01%, до 3439,53 п., индекс РТС - на 0,26%, до 1162,36 п. В ходе основной сессии индекс повышался до 3455 п. Укрепление рубля заставило отступить от него. Рубль дешевеет на утренней сессии, поэтому индекс может быстро вернуться к 3455 п. В случае падения индекса ниже 3425 п., ждем расширения нисходящей коррекции.
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