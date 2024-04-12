Рост застопорился: рынок пошел "ко дну" - 12.04.2024, ПРАЙМ
Рост застопорился: рынок пошел "ко дну"
Рост на российском рынке застопорился: индекс Мосбиржи в четверг не изменился за день, индекс РТС повысился на 0,3%. Объемы торгов снижаются второй день подряд: | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T08:49+0300
2024-04-12T08:49+0300
2024-04-12T08:55+0300
мнения аналитиков
?1712901344
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Рост на российском рынке застопорился: индекс Мосбиржи в четверг не изменился за день, индекс РТС повысился на 0,3%. Объемы торгов снижаются второй день подряд: по акциям в составе индекса Мосбиржи объем торгов в основную сессию составил 53,5 миллиарда рублей, что соответствует минимальному дневному значению за последние две недели.Рубль ослаб к доллару США, в начале дня валютный курс приближался к уровню 94 рублей за доллар, который последний раз наблюдался в октябре прошлого года. Тем не менее во второй половине дня рубль несколько укрепился, чему могла способствовать публикация данных по платежному балансу. В марте 2024 года положительное сальдо счета текущих операций составило 13,4 миллиарда долларов по сравнению с 5,2 доллара в феврале на фоне более высоких по сравнению с импортом темпов прироста экспорта.Котировки акций Газпрома, одного из тяжеловесов в индексе Мосбиржи, повысились на 0,6% на фоне сообщения, что компания планирует провести собрание акционеров 28 июня 2024 года. Инвесторы оценивают вероятность объявления дивидендов гигантом газовой отрасли. Акции компании находятся под давлением на фоне сокращения экспортных поставок по газопроводам и невозможности быстро переориентировать экспортные потоки. Тем не менее высокая доля государственного участия в капитале Газпрома сохраняет надежду на дивиденды.Акции НОВАТЭКа немного подорожали после публикации производственных показателей за I квартал 2024 года: в первые три месяца года добыча углеводородов увеличилась до 167,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Акции НОВАТЭКа продолжают торговаться в рамках нисходящего тренда. Тем не менее мы считаем, что разрешение ситуации с транспортировкой СПГ с Арктик СПГ-2 может привести к переоценке акций.Траектория фондовых индексов сегодня может определяться динамикой на сырьевых и валютных рынках, а также отдельными корпоративными новостями. Сегодня совет директоров АЛРОСА обсудит дивиденды за 2023 год. Ожидается старт торгов Займер после IPO. Индексы настроены завершить ростом третью неделю подряд, и на дневном графике прослеживается некоторая перекупленность рынка.
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Рост на российском рынке застопорился: индекс Мосбиржи в четверг не изменился за день, индекс РТС повысился на 0,3%. Объемы торгов снижаются второй день подряд: по акциям в составе индекса Мосбиржи объем торгов в основную сессию составил 53,5 миллиарда рублей, что соответствует минимальному дневному значению за последние две недели.
Рубль ослаб к доллару США, в начале дня валютный курс приближался к уровню 94 рублей за доллар, который последний раз наблюдался в октябре прошлого года. Тем не менее во второй половине дня рубль несколько укрепился, чему могла способствовать публикация данных по платежному балансу. В марте 2024 года положительное сальдо счета текущих операций составило 13,4 миллиарда долларов по сравнению с 5,2 доллара в феврале на фоне более высоких по сравнению с импортом темпов прироста экспорта.
Котировки акций Газпрома, одного из тяжеловесов в индексе Мосбиржи, повысились на 0,6% на фоне сообщения, что компания планирует провести собрание акционеров 28 июня 2024 года. Инвесторы оценивают вероятность объявления дивидендов гигантом газовой отрасли. Акции компании находятся под давлением на фоне сокращения экспортных поставок по газопроводам и невозможности быстро переориентировать экспортные потоки. Тем не менее высокая доля государственного участия в капитале Газпрома сохраняет надежду на дивиденды.
Акции НОВАТЭКа немного подорожали после публикации производственных показателей за I квартал 2024 года: в первые три месяца года добыча углеводородов увеличилась до 167,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Акции НОВАТЭКа продолжают торговаться в рамках нисходящего тренда. Тем не менее мы считаем, что разрешение ситуации с транспортировкой СПГ с Арктик СПГ-2 может привести к переоценке акций.
Траектория фондовых индексов сегодня может определяться динамикой на сырьевых и валютных рынках, а также отдельными корпоративными новостями. Сегодня совет директоров АЛРОСА обсудит дивиденды за 2023 год. Ожидается старт торгов Займер после IPO. Индексы настроены завершить ростом третью неделю подряд, и на дневном графике прослеживается некоторая перекупленность рынка.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.