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Сальдо торгового баланса за январь-февраль сократилось на $2,9 миллиарда - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Сальдо торгового баланса за январь-февраль сократилось на $2,9 миллиарда
Сальдо торгового баланса за январь-февраль сократилось на $2,9 миллиарда - 12.04.2024, ПРАЙМ
Сальдо торгового баланса за январь-февраль сократилось на $2,9 миллиарда
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-феврале 2024 года сократилось на 2,9 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года,... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T20:40+0300
2024-04-12T20:40+0300
экономика
сальдо торгового баланса
фтс
фтс россии
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МОСКВА, 12 апр – ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-феврале 2024 года сократилось на 2,9 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, следует из опубликованных в пятницу данных Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту и импорту товаров РФ по группам стран. Согласно данным таможни, экспорт товаров из РФ в январе-феврале 2024 года сократился год к году на 4,7 миллиарда долларов — до 58,5 миллиарда, в то время как импорт — на 1,8 миллиарда долларов, до 41,6 миллиарда. Экспорт товаров из России в Европу за январь-февраль составил 9 миллиардов долларов, упав на 9,3 миллиарда. В Азию наоборот увеличился на 4,2 миллиарда — до 45,2 миллиарда, в Африку остался на прежнем уровне — 2,5 миллиарда, в Америку увеличился на 0,3 миллиарда — до 1,7 миллиарда. В свой очередь импорт товаров в РФ из Европы за январь-февраль составил 10,7 миллиарда долларов, сократившись на 2,3 миллиарда, из Азии — 28,2 миллиарда, увеличившись на 1 миллиард, из Африки — 0,5 миллиарда, оставшись на прежнем уровне, из Америки — 2,1 миллиарда, снизившись на 0,5 миллиарда.
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сальдо торгового баланса, фтс, фтс россии
Экономика, сальдо торгового баланса, ФТС, ФТС России
20:40 12.04.2024
 
Сальдо торгового баланса за январь-февраль сократилось на $2,9 миллиарда

ФТС: сальдо торгового баланса за январь-февраль составило $16,9 миллиарда

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФТС России
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 апр – ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-феврале 2024 года сократилось на 2,9 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, следует из опубликованных в пятницу данных Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту и импорту товаров РФ по группам стран.
Согласно данным таможни, экспорт товаров из РФ в январе-феврале 2024 года сократился год к году на 4,7 миллиарда долларов — до 58,5 миллиарда, в то время как импорт — на 1,8 миллиарда долларов, до 41,6 миллиарда.
Экспорт товаров из России в Европу за январь-февраль составил 9 миллиардов долларов, упав на 9,3 миллиарда. В Азию наоборот увеличился на 4,2 миллиарда — до 45,2 миллиарда, в Африку остался на прежнем уровне — 2,5 миллиарда, в Америку увеличился на 0,3 миллиарда — до 1,7 миллиарда.
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2023
ЦБ заявил о снижении положительного сальдо платежного баланса России
13 декабря 2023, 16:06
В свой очередь импорт товаров в РФ из Европы за январь-февраль составил 10,7 миллиарда долларов, сократившись на 2,3 миллиарда, из Азии — 28,2 миллиарда, увеличившись на 1 миллиард, из Африки — 0,5 миллиарда, оставшись на прежнем уровне, из Америки — 2,1 миллиарда, снизившись на 0,5 миллиарда.
 
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