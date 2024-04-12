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Санкции Запада переросли в экономическую агрессию, заявил МИД Белоруссии

Санкции Запада переросли в экономическую агрессию, заявил МИД Белоруссии - 12.04.2024, ПРАЙМ

Санкции Запада переросли в экономическую агрессию, заявил МИД Белоруссии

Западные санкции превратились в настоящую экономическую агрессию и перестали быть избирательными. Такое мнение выразил министр иностранных дел Белоруссии Сергей | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T15:30+0300

2024-04-12T15:30+0300

2024-04-12T15:30+0300

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МИНСК, 12 апр - ПРАЙМ. Западные санкции превратились в настоящую экономическую агрессию и перестали быть избирательными. Такое мнение выразил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в рамках заседания СМИД СНГ."Сложная ситуация и в региональной экономике. Санкции переросли в полноценную экономическую агрессию. Они давно перестали быть избирательными. Собственно, об этом все меньше говорят, заявляя о реальных целях: затруднить экономическое развитие и устранить конкурента, добиться обнищания населения, спровоцировать недовольства и беспорядки", - заметил дипломат.Глава МИД Белоруссии также добавил, что санкции нарушают логистику и цепочки поставок, а также провоцируют кризисы в сфере продовольственной безопасности, в конечном итоге приводя к катастрофическим последствиям в уязвимых странах.Он подчеркнул важность экономического сотрудничества в рамках СНГ и отметил положительную динамику в товарообороте между странами объединения. Кроме того, государствам содружества следует действовать исключительно сообща, так как именно в этом заключается потенциал СНГ, заключил министр.

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белоруссия, запад, новости