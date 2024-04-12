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США запретили ввоз алюминия, меди и никеля из России - 12.04.2024, ПРАЙМ
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США запретили ввоз алюминия, меди и никеля из России
США запретили ввоз алюминия, меди и никеля из России - 12.04.2024, ПРАЙМ
США запретили ввоз алюминия, меди и никеля из России
США вводят запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T23:47+0300
2024-04-12T23:55+0300
политика
сша
медь
никель
алюминий
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ВАШИНГТОН, 12 апр — ПРАЙМ. США вводят запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина."В результате (сегодняшних мер) импорт и ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, за исключением случаев, предусмотренных законом или оговоренных лицензией, запрещается", — говорится в документе.Как отмечается в заявлении, данные ограничения не затрагивают медь, алюминий и никель из РФ, которые были произведены до 13 апреля текущего года.
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сша, медь, никель, алюминий
Политика, США, медь, никель, алюминий
23:47 12.04.2024 (обновлено: 23:55 12.04.2024)
 
США запретили ввоз алюминия, меди и никеля из России

США запретили ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения

© Unsplash/CALITOREМедная проволока
Медная проволока
© Unsplash/CALITORE
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ВАШИНГТОН, 12 апр — ПРАЙМ. США вводят запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина.
"В результате (сегодняшних мер) импорт и ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, за исключением случаев, предусмотренных законом или оговоренных лицензией, запрещается", — говорится в документе.
Как отмечается в заявлении, данные ограничения не затрагивают медь, алюминий и никель из РФ, которые были произведены до 13 апреля текущего года.
 
ПолитикаСШАмедьникельалюминий
 
 
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