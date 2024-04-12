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В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ

В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ - 12.04.2024, ПРАЙМ

В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ

На севере Москвы неустановленное взрывное устройство подорвало автомобиль Toyota Land Cruiser, пострадал хозяин машины, сообщил РИА Новости представитель... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T15:45+0300

2024-04-12T15:45+0300

2024-04-12T15:45+0300

россия

следственный комитет

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. На севере Москвы неустановленное взрывное устройство подорвало автомобиль Toyota Land Cruiser, пострадал хозяин машины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, взрыв неустановленного устройства под внедорожником возле дома номер 3 на Коровинском шоссе", - рассказал собеседник издания.Кроме того, по словам другого опрошенного источника, пожара после взрыва не последовало. После инцидента средственный комитет возбудил уголовное дело.Отмечается, что следователи с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинскую и взрывотехническую.Позднее стало известно, что машина принадлежала экс-подполковнику Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Прозорову. Как уточняется, он последние несколько лет проживал в России и занимался расследованиями преступлений киевского режима."Не переживайте. Он живой, все у него хорошо. Работать будет дальше. Как ни старались (его убить), ничего не получилось", - рассказал РИА Новости помощник на просьбу подтвердить, действительно ли машина принадлежит Прозорову.

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россия, следственный комитет