Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ - 12.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240412/sbu-847342608.html
В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ
В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ - 12.04.2024, ПРАЙМ
В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ
На севере Москвы неустановленное взрывное устройство подорвало автомобиль Toyota Land Cruiser, пострадал хозяин машины, сообщил РИА Новости представитель... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T15:45+0300
2024-04-12T15:45+0300
россия
следственный комитет
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75829/41/758294114_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_6a7d6871cb98f63e1693e749d0f4eeeb.jpg
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. На севере Москвы неустановленное взрывное устройство подорвало автомобиль Toyota Land Cruiser, пострадал хозяин машины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, взрыв неустановленного устройства под внедорожником возле дома номер 3 на Коровинском шоссе", - рассказал собеседник издания.Кроме того, по словам другого опрошенного источника, пожара после взрыва не последовало. После инцидента средственный комитет возбудил уголовное дело.Отмечается, что следователи с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинскую и взрывотехническую.Позднее стало известно, что машина принадлежала экс-подполковнику Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Прозорову. Как уточняется, он последние несколько лет проживал в России и занимался расследованиями преступлений киевского режима."Не переживайте. Он живой, все у него хорошо. Работать будет дальше. Как ни старались (его убить), ничего не получилось", - рассказал РИА Новости помощник на просьбу подтвердить, действительно ли машина принадлежит Прозорову.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75829/41/758294114_44:0:315:203_1920x0_80_0_0_6f837eddfe34b5ce4e534f3e1b0bd74c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, следственный комитет
РОССИЯ, Следственный комитет
15:45 12.04.2024
 
В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ

В Москве взорвали авто экс-подполковника СБУ Прозорова, его жизнь вне опасности

СК РФ
СК РФ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. На севере Москвы неустановленное взрывное устройство подорвало автомобиль Toyota Land Cruiser, пострадал хозяин машины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, взрыв неустановленного устройства под внедорожником возле дома номер 3 на Коровинском шоссе", - рассказал собеседник издания.
Кроме того, по словам другого опрошенного источника, пожара после взрыва не последовало.
После инцидента средственный комитет возбудил уголовное дело.
Отмечается, что следователи с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинскую и взрывотехническую.
Позднее стало известно, что машина принадлежала экс-подполковнику Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Прозорову. Как уточняется, он последние несколько лет проживал в России и занимался расследованиями преступлений киевского режима.
"Не переживайте. Он живой, все у него хорошо. Работать будет дальше. Как ни старались (его убить), ничего не получилось", - рассказал РИА Новости помощник на просьбу подтвердить, действительно ли машина принадлежит Прозорову.
 
РОССИЯСледственный комитет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала