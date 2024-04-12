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"Дорога в ад". Шольца упрекнули в преклонении перед Китаем
"Дорога в ад". Шольца упрекнули в преклонении перед Китаем - 12.04.2024, ПРАЙМ
"Дорога в ад". Шольца упрекнули в преклонении перед Китаем
США оказывают давление на канцлера Германии Олафа Шольца, но тот все равно склоняется перед Китаем ради немецкой экономики. Об этом пишет газета Politico. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T12:23+0300
2024-04-12T12:23+0300
2024-04-12T12:23+0300
экономика
олаф шольц
китай
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. США оказывают давление на канцлера Германии Олафа Шольца, но тот все равно склоняется перед Китаем ради немецкой экономики. Об этом пишет газета Politico.Как отмечает издание, отвадить Берлин от Пекина должен был тот факт, что главный "защитник" Германии, США, оказывает на страну давление с целью подорвать эти отношения. Однако ФРГ оказалась не готова приность в жертву собственное процветание."На протяжение десятилетий путь в Китай был вымощен золотом для немецких экспортеров, увеличивая прибыль и поддерживая позиции Германии как одной из топовых экономик", - отмечает Politico. - "Но, с недавних пор, этот путь стал больше напоминать "дорогу в ад".Как поясняет издание, две трети немецких компаний стали жаловаться на "нечестную конкуренцию" в Китае, а немецкий автопром, в том числе, страдает от китайского импорта.КНР десятилетиями учился у Запада и производил собственные технологии, таким образом, преодолев зависимость от стран, подобным Германии. Но, к сожалению, ФРГ по-прежнему нуждается в Китае, заключает газета.
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олаф шольц, китай, сша
Экономика, Олаф Шольц, КИТАЙ, США
"Дорога в ад". Шольца упрекнули в преклонении перед Китаем
Politico: Шольц склонился перед Китаем, несмотря на давление со стороны США
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ.
США оказывают давление на канцлера Германии Олафа Шольца, но тот все равно склоняется перед Китаем ради немецкой экономики. Об этом пишет газета Politico
.
Как отмечает издание, отвадить Берлин от Пекина должен был тот факт, что главный "защитник" Германии, США, оказывает на страну давление с целью подорвать эти отношения. Однако ФРГ оказалась не готова приность в жертву собственное процветание.
"На протяжение десятилетий путь в Китай был вымощен золотом для немецких экспортеров, увеличивая прибыль и поддерживая позиции Германии как одной из топовых экономик", - отмечает Politico. - "Но, с недавних пор, этот путь стал больше напоминать "дорогу в ад".
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Как поясняет издание, две трети немецких компаний стали жаловаться на "нечестную конкуренцию" в Китае, а немецкий автопром, в том числе, страдает от китайского импорта.
КНР десятилетиями учился у Запада и производил собственные технологии, таким образом, преодолев зависимость от стран, подобным Германии. Но, к сожалению, ФРГ по-прежнему нуждается в Китае, заключает газета.