https://1prime.ru/20240412/sholts-847331416.html

"Дорога в ад". Шольца упрекнули в преклонении перед Китаем

"Дорога в ад". Шольца упрекнули в преклонении перед Китаем - 12.04.2024, ПРАЙМ

"Дорога в ад". Шольца упрекнули в преклонении перед Китаем

США оказывают давление на канцлера Германии Олафа Шольца, но тот все равно склоняется перед Китаем ради немецкой экономики. Об этом пишет газета Politico. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T12:23+0300

2024-04-12T12:23+0300

2024-04-12T12:23+0300

экономика

олаф шольц

китай

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_0:10:2216:1257_1920x0_80_0_0_eee941696a8870148c1ed4a81cc2633e.jpg

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. США оказывают давление на канцлера Германии Олафа Шольца, но тот все равно склоняется перед Китаем ради немецкой экономики. Об этом пишет газета Politico.Как отмечает издание, отвадить Берлин от Пекина должен был тот факт, что главный "защитник" Германии, США, оказывает на страну давление с целью подорвать эти отношения. Однако ФРГ оказалась не готова приность в жертву собственное процветание."На протяжение десятилетий путь в Китай был вымощен золотом для немецких экспортеров, увеличивая прибыль и поддерживая позиции Германии как одной из топовых экономик", - отмечает Politico. - "Но, с недавних пор, этот путь стал больше напоминать "дорогу в ад".Как поясняет издание, две трети немецких компаний стали жаловаться на "нечестную конкуренцию" в Китае, а немецкий автопром, в том числе, страдает от китайского импорта.КНР десятилетиями учился у Запада и производил собственные технологии, таким образом, преодолев зависимость от стран, подобным Германии. Но, к сожалению, ФРГ по-прежнему нуждается в Китае, заключает газета.

https://1prime.ru/20240410/taurus-847271319.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

олаф шольц, китай, сша