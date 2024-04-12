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Шольц заявил, что санкции якобы снизили военный потенциал России

Шольц заявил, что санкции якобы снизили военный потенциал России - 12.04.2024, ПРАЙМ

Шольц заявил, что санкции якобы снизили военный потенциал России

Введенные антироссийские санкции якобы повлияли на способность РФ вести боевые действия на Украине, считает канцлер Германии Олаф Шольц. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T21:28+0300

2024-04-12T21:28+0300

2024-04-12T21:28+0300

энергетика

олаф шольц

газ

потолок цен на газ

германия

россия

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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Введенные антироссийские санкции якобы повлияли на способность РФ вести боевые действия на Украине, считает канцлер Германии Олаф Шольц. "Санкции призваны ограничить способность России вести эту войну. Это удалось. Но, конечно, страна со 140 миллионами жителей и большим количеством сырья не прекращает производство и потребление", — ответил Шольц на вопрос, удивлен ли он стабильности экономике России. Он в очередной раз обвинил Россию в прекращении поставок природного газа в Германию и заявил, что благодаря крупным государственным инвестициям ФРГ удалось преодолеть негативные последствия разрыва экономических связей с Россией. В ноябре 2023 года глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Москва сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и продолжает оставаться надежным поставщиком газа даже в текущих тяжелых условиях.Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на предыдущее заявления немецкого канцлера об ответственности России за рост цен на энергоносители из-за прекращения поставок трубопроводного газа в Евросоюз, отмечал, что "немец врет и не краснеет".

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олаф шольц, газ, потолок цен на газ, германия, россия