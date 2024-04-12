https://1prime.ru/20240412/spetsoperatsiya-na-ukraine-847336085.html

"Сегодня шанс еще есть". Лукашенко дал совет украинцам

"Сегодня шанс еще есть". Лукашенко дал совет украинцам - 12.04.2024, ПРАЙМ

"Сегодня шанс еще есть". Лукашенко дал совет украинцам

Сегодня у украинцев и Запада есть шанс сесть за стол переговоров с Москвой, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит госагентство... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T14:15+0300

2024-04-12T14:15+0300

2024-04-12T14:53+0300

россия

украина

александр лукашенко

"формула мира"

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МИНСК, 12 апр - ПРАЙМ. Сегодня у украинцев и Запада есть шанс сесть за стол переговоров с Москвой, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит госагентство БелТА."Лукашенко: сегодня момент для украинцев и Запада сесть и договориться. Есть все для переговоров о мире", - цитирует агентство белорусского лидера.15 и 16 июня 2024 года Швейцария проведет мирный саммит по "формуле мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. В свою очередь в Кремле отмечали, что не получали приглашения на встречу, и изначально принимать в нем участие Россия не собирались. Как подчеркнул пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов, это противоречит российским интересам.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что переговоры по Украине без участия России бессмысленны. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.

https://1prime.ru/20240408/zaes-847202201.html

украина

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россия, украина, александр лукашенко, "формула мира"