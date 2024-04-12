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"Сегодня шанс еще есть". Лукашенко дал совет украинцам
"Сегодня шанс еще есть". Лукашенко дал совет украинцам - 12.04.2024, ПРАЙМ
"Сегодня шанс еще есть". Лукашенко дал совет украинцам
Сегодня у украинцев и Запада есть шанс сесть за стол переговоров с Москвой, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит госагентство... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T14:15+0300
2024-04-12T14:15+0300
2024-04-12T14:53+0300
россия
украина
александр лукашенко
"формула мира"
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МИНСК, 12 апр - ПРАЙМ. Сегодня у украинцев и Запада есть шанс сесть за стол переговоров с Москвой, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит госагентство БелТА."Лукашенко: сегодня момент для украинцев и Запада сесть и договориться. Есть все для переговоров о мире", - цитирует агентство белорусского лидера.15 и 16 июня 2024 года Швейцария проведет мирный саммит по "формуле мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. В свою очередь в Кремле отмечали, что не получали приглашения на встречу, и изначально принимать в нем участие Россия не собирались. Как подчеркнул пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов, это противоречит российским интересам.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что переговоры по Украине без участия России бессмысленны. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
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россия, украина, александр лукашенко, "формула мира"
РОССИЯ, УКРАИНА, Александр Лукашенко, "формула мира"
"Сегодня шанс еще есть". Лукашенко дал совет украинцам
Лукашенко: сейчас у украинцев и Запада есть шанс договориться с Москвой
МИНСК, 12 апр - ПРАЙМ.
Сегодня у украинцев и Запада есть шанс сесть за стол переговоров с Москвой, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит госагентство БелТА
.
"Лукашенко: сегодня момент для украинцев и Запада сесть и договориться. Есть все для переговоров о мире", - цитирует агентство белорусского лидера.
15 и 16 июня 2024 года Швейцария проведет мирный саммит по "формуле мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.
В свою очередь в Кремле отмечали, что не получали приглашения на встречу, и изначально принимать в нем участие Россия не собирались. Как подчеркнул пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов, это противоречит российским интересам.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что переговоры по Украине без участия России бессмысленны. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
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