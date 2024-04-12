https://1prime.ru/20240412/sud-847324880.html
Суд оставил без движения заявление "Зенита" о банкротстве Credit Suisse
Суд оставил без движения заявление "Зенита" о банкротстве Credit Suisse - 12.04.2024, ПРАЙМ
Суд оставил без движения заявление "Зенита" о банкротстве Credit Suisse
Арбитражный суд Москвы пока оставил без движения заявление подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" о банкротстве швейцарского банка Credit Suisse, следует из... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T10:25+0300
2024-04-12T10:25+0300
2024-04-12T10:25+0300
россия
credit suisse
банк зенит
суд
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МОСКВА, 12 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы пока оставил без движения заявление подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" о банкротстве швейцарского банка Credit Suisse, следует из опубликованного в пятницу определения суда. Это заявление поступило в суд 2 апреля. Как указала в определении судья Екатерина Усачева, которой распределили дело, в нарушение процессуальных правил "Зенит" не приложил к заявлению доказательства направления документов в адрес должника, а также подтверждение уплаты госпошлины. Заявление будет принято к рассмотрению, если заявитель устранит недостатки до 10 июня. Арбитражный суд Москвы 1 декабря отклонил заявление "Зенита" о банкротстве Credit Suisse в лице банка UBS AG, крупнейшего банка Швейцарии, и прекратил производство по делу о банкротстве. Это было первое дело о банкротстве иностранного банка, инициированное в российском суде. Суд привел несколько оснований для прекращения дела. Одним из них стало то, что "Зенит" перед подачей заявления разместил на Федресурсе сообщение о намерении требовать банкротства UBS, а не Credit Suisse. На тот момент российский банк считал, что UBS AG стал правопреемником Credit Suisse AG, однако в ходе разбирательства стало понятно, что эти два банка остались отдельными юрлицами, а объединение произошло на уровне их материнских структур – Credit Suisse Group AG и UBS Group AG. "Зенит" 4 марта сообщил на Федресурсе о намерении подать новое заявление о банкротстве Credit Suisse. Еще одним основанием прекращения первого дела суд назвал отсутствие вступившего в силу судебного акта, подтверждающего задолженность Credit Suisse перед "Зенитом". На данный момент это основание тоже отпало. Девятый арбитражный апелляционный суд 28 февраля поддержал ноябрьское решение арбитражного суда Москвы, взыскавшего по иску "Зенита" с Credit Suisse более 13,6 миллиона долларов (около 1,3 миллиарда рублей по текущему курсу) долга и процентов по синдицированному кредиту, после чего оно вступило в силу. Российское законодательство допускает введение процедур банкротства в отношении имущества иностранных компаний, имеющих тесную связь с РФ. Например, если они владеют активами в России, основную деятельность ведут в России, имеют счета в российских банках, бенефициары и руководитель – граждане РФ.
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россия, credit suisse, банк зенит, суд
РОССИЯ, Credit Suisse, банк Зенит, суд
Суд оставил без движения заявление "Зенита" о банкротстве Credit Suisse
Суд оставил без движения заявление банка "Зенит" о банкротстве швейцарского Credit Suisse
МОСКВА, 12 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы пока оставил без движения заявление подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" о банкротстве швейцарского банка Credit Suisse, следует из опубликованного в пятницу определения суда.
Это заявление поступило в суд 2 апреля. Как указала в определении судья Екатерина Усачева, которой распределили дело, в нарушение процессуальных правил "Зенит" не приложил к заявлению доказательства направления документов в адрес должника, а также подтверждение уплаты госпошлины. Заявление будет принято к рассмотрению, если заявитель устранит недостатки до 10 июня.
Арбитражный суд Москвы 1 декабря отклонил заявление "Зенита" о банкротстве Credit Suisse в лице банка UBS AG, крупнейшего банка Швейцарии, и прекратил производство по делу о банкротстве. Это было первое дело о банкротстве иностранного банка, инициированное в российском суде.
Банк "Зенит" вновь подал заявление о банкротстве Credit Suisse
Суд привел несколько оснований для прекращения дела. Одним из них стало то, что "Зенит" перед подачей заявления разместил на Федресурсе сообщение о намерении требовать банкротства UBS, а не Credit Suisse. На тот момент российский банк считал, что UBS AG стал правопреемником Credit Suisse AG, однако в ходе разбирательства стало понятно, что эти два банка остались отдельными юрлицами, а объединение произошло на уровне их материнских структур – Credit Suisse Group AG и UBS Group AG.
"Зенит" 4 марта сообщил на Федресурсе о намерении подать новое заявление о банкротстве Credit Suisse.
Еще одним основанием прекращения первого дела суд назвал отсутствие вступившего в силу судебного акта, подтверждающего задолженность Credit Suisse перед "Зенитом". На данный момент это основание тоже отпало. Девятый арбитражный апелляционный суд 28 февраля поддержал ноябрьское решение арбитражного суда Москвы, взыскавшего по иску "Зенита" с Credit Suisse более 13,6 миллиона долларов (около 1,3 миллиарда рублей по текущему курсу) долга и процентов по синдицированному кредиту, после чего оно вступило в силу.
Российское законодательство допускает введение процедур банкротства в отношении имущества иностранных компаний, имеющих тесную связь с РФ. Например, если они владеют активами в России, основную деятельность ведут в России, имеют счета в российских банках, бенефициары и руководитель – граждане РФ.