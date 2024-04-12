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Россия рассчитывает на сотрудничество Запада по теракту в "Крокусе" - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Россия рассчитывает на сотрудничество Запада по теракту в "Крокусе"
Россия рассчитывает на сотрудничество Запада по теракту в "Крокусе" - 12.04.2024, ПРАЙМ
Россия рассчитывает на сотрудничество Запада по теракту в "Крокусе"
Россия рассчитывает на сотрудничество Запада в вопросах поимки виновных в терактах в "Крокусе" и на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T18:04+0300
2024-04-12T18:10+0300
происшествия
россия
сб оон
василий небензя
крокус сити холл
северные потоки
теракт
теракт на "северных потоках"
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ООН, 12 апр – ПРАЙМ. Россия рассчитывает на сотрудничество Запада в вопросах поимки виновных в терактах в "Крокусе" и на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Рассчитываем, что западные коллеги будут сотрудничать с нами в вопросах поимки заказчиков терактов в "Крокус сити холле" и привлечения их к ответственности, равно как и вопросах наказания виновных в терактах против "Северных потоков"", — сказал Небензя.Он отметил, что на фоне попыток обвинить в совершении теракта ИГИЛ* и "выгородить Киев без оглядки на выводы следствия" оставляет открытым причастность западных спецслужб к подготовке теракта в Красногорске.Постпред подчеркнул, что Россия надеется получить разъяснения США по поводу денежных средств, направлявшихся через компанию Burisma для осуществления терактов на территории РФ."Следственный комитет России выявил, что денежные средства для осуществления терактов на нашей территории поступали через коммерческие компании, в том числе через действующую на Украине нефтегазовую Burisma holdings, членом наблюдательного совета которой с 2014 года является небезызвестный Хантер Байден", — сказал Небензя.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.* Запрещенная в России террористическая организация
https://1prime.ru/20240412/zakharova-847318282.html
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россия, сб оон, василий небензя, крокус сити холл, северные потоки, теракт, теракт на "северных потоках"
Происшествия, РОССИЯ, СБ ООН, Василий Небензя, Крокус сити холл, Северные потоки, теракт, теракт на "Северных потоках"
18:04 12.04.2024 (обновлено: 18:10 12.04.2024)
 
Россия рассчитывает на сотрудничество Запада по теракту в "Крокусе"

Небензя: РФ рассчитывает на содействие Запада по терактам в "Крокусе" и на "Севпотоках"

© РИА Новости . Брайан Смит | Перейти в медиабанкПленарное заседание Генассамблеи ООН
Пленарное заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Брайан Смит
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ООН, 12 апр – ПРАЙМ. Россия рассчитывает на сотрудничество Запада в вопросах поимки виновных в терактах в "Крокусе" и на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Рассчитываем, что западные коллеги будут сотрудничать с нами в вопросах поимки заказчиков терактов в "Крокус сити холле" и привлечения их к ответственности, равно как и вопросах наказания виновных в терактах против "Северных потоков"", — сказал Небензя.
Он отметил, что на фоне попыток обвинить в совершении теракта ИГИЛ* и "выгородить Киев без оглядки на выводы следствия" оставляет открытым причастность западных спецслужб к подготовке теракта в Красногорске.
Постпред подчеркнул, что Россия надеется получить разъяснения США по поводу денежных средств, направлявшихся через компанию Burisma для осуществления терактов на территории РФ.
"Следственный комитет России выявил, что денежные средства для осуществления терактов на нашей территории поступали через коммерческие компании, в том числе через действующую на Украине нефтегазовую Burisma holdings, членом наблюдательного совета которой с 2014 года является небезызвестный Хантер Байден", — сказал Небензя.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
Захарова осудила попытки США сбить следствие по делу о теракте в "Крокусе"
05:55
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
ПроисшествияРОССИЯСБ ООНВасилий НебензяКрокус сити холлСеверные потокитеракттеракт на "Северных потоках"
 
 
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