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Европейцы наводят справки в Вашингтоне: победа Трампа их смертельно пугает

Европейцы наводят справки в Вашингтоне: победа Трампа их смертельно пугает - 12.04.2024, ПРАЙМ

Европейцы наводят справки в Вашингтоне: победа Трампа их смертельно пугает

В ЕС смертельно боятся возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом из-за его планов по вопросам Украины и НАТО, передает CNN. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T16:21+0300

2024-04-12T16:21+0300

2024-04-12T16:21+0300

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. В ЕС смертельно боятся возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом из-за его планов по вопросам Украины и НАТО, передает CNN."Европейские дипломаты в Вашингтоне лихорадочно работают над организацией встреч с союзниками бывшего президента Дональда Трампа, готовясь к его потенциальному возвращению в Белый дом", - сказано в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, европейские дипломаты встречаются лично с командой Трампа, задавая вопросы о его политических намерениях и затем отправляя информацию в европейские столицы. Европейские чиновники НАТО и ЕС также работают над укреплением поддержки Украины в случае прихода администрации Трампа, которая, по-видимому, не будет столь охотно помогать стране в конфликте с Россией.По словам дипломатов, в ходе этих разговоров многие европейские послы узнали, что Трамп рассмотрит возможность создания двухуровневой структуры НАТО. На второй уровень попадут страны, которые не вносят два процента на оборонные нужды, и на них перестанет распространяться Пятая статья Устава НАТО.Кроме того, в случае своей победы, Трамп, вероятно сразу же обратится к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с целью начать координацию переговоров, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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