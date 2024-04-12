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Европейцы наводят справки в Вашингтоне: победа Трампа их смертельно пугает - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Европейцы наводят справки в Вашингтоне: победа Трампа их смертельно пугает
Европейцы наводят справки в Вашингтоне: победа Трампа их смертельно пугает - 12.04.2024, ПРАЙМ
Европейцы наводят справки в Вашингтоне: победа Трампа их смертельно пугает
В ЕС смертельно боятся возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом из-за его планов по вопросам Украины и НАТО, передает CNN. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T16:21+0300
2024-04-12T16:21+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. В ЕС смертельно боятся возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом из-за его планов по вопросам Украины и НАТО, передает CNN."Европейские дипломаты в Вашингтоне лихорадочно работают над организацией встреч с союзниками бывшего президента Дональда Трампа, готовясь к его потенциальному возвращению в Белый дом", - сказано в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, европейские дипломаты встречаются лично с командой Трампа, задавая вопросы о его политических намерениях и затем отправляя информацию в европейские столицы. Европейские чиновники НАТО и ЕС также работают над укреплением поддержки Украины в случае прихода администрации Трампа, которая, по-видимому, не будет столь охотно помогать стране в конфликте с Россией.По словам дипломатов, в ходе этих разговоров многие европейские послы узнали, что Трамп рассмотрит возможность создания двухуровневой структуры НАТО. На второй уровень попадут страны, которые не вносят два процента на оборонные нужды, и на них перестанет распространяться Пятая статья Устава НАТО.Кроме того, в случае своей победы, Трамп, вероятно сразу же обратится к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с целью начать координацию переговоров, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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сша, ес, трамп, новости
Политика, США, ЕС, ТРАМП, Новости
16:21 12.04.2024
 
Европейцы наводят справки в Вашингтоне: победа Трампа их смертельно пугает

CNN: Европа смертельно боится победы Трампа из-за его планов по Украине и НАТО

© Фото : Public domain/Official White House Photo by Shealah CraigheadДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© Фото : Public domain/Official White House Photo by Shealah Craighead
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. В ЕС смертельно боятся возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом из-за его планов по вопросам Украины и НАТО, передает CNN.
"Европейские дипломаты в Вашингтоне лихорадочно работают над организацией встреч с союзниками бывшего президента Дональда Трампа, готовясь к его потенциальному возвращению в Белый дом", - сказано в статье.
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Кроме того, европейские дипломаты встречаются лично с командой Трампа, задавая вопросы о его политических намерениях и затем отправляя информацию в европейские столицы. Европейские чиновники НАТО и ЕС также работают над укреплением поддержки Украины в случае прихода администрации Трампа, которая, по-видимому, не будет столь охотно помогать стране в конфликте с Россией.
По словам дипломатов, в ходе этих разговоров многие европейские послы узнали, что Трамп рассмотрит возможность создания двухуровневой структуры НАТО. На второй уровень попадут страны, которые не вносят два процента на оборонные нужды, и на них перестанет распространяться Пятая статья Устава НАТО.
Кроме того, в случае своей победы, Трамп, вероятно сразу же обратится к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с целью начать координацию переговоров, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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