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Трамп не мог смириться с мыслью о независимости Украины, пишет СМИ

Трамп не мог смириться с мыслью о независимости Украины, пишет СМИ - 12.04.2024, ПРАЙМ

Трамп не мог смириться с мыслью о независимости Украины, пишет СМИ

Экс-президент США Дональд Трамп не мог смириться с мыслью, что Украина является независимым государством. Об этом сообщает издание Guardian со ссылкой на... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T16:47+0300

2024-04-12T16:47+0300

2024-04-12T17:50+0300

политика

дональд трамп

украина

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп не мог смириться с мыслью, что Украина является независимым государством. Об этом сообщает издание Guardian со ссылкой на бывшего директора по России в Совете национальной безопасности США Фиону Хилл.Хилл поговорила с автором книги "Новые холодные войны: подъем Китая, вторжение России и борьба Америки за защиту Запада" Дэвидом Сангером. Копия работы оказалась у Guardian."Он действительно не мог смириться с мыслью, что Украина - независимое государство", - сказала она.По словам Хилл, трамп считал, что украина должна быть частью России.Трамп был 45-м президентом США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года. Политик также будет участвовать в выборах в 2024 году.

https://1prime.ru/20240412/sscha-847330876.html

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дональд трамп, украина