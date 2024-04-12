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Трамп не мог смириться с мыслью о независимости Украины, пишет СМИ
Трамп не мог смириться с мыслью о независимости Украины, пишет СМИ - 12.04.2024, ПРАЙМ
Трамп не мог смириться с мыслью о независимости Украины, пишет СМИ
Экс-президент США Дональд Трамп не мог смириться с мыслью, что Украина является независимым государством. Об этом сообщает издание Guardian со ссылкой на... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T16:47+0300
2024-04-12T16:47+0300
2024-04-12T17:50+0300
политика
дональд трамп
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп не мог смириться с мыслью, что Украина является независимым государством. Об этом сообщает издание Guardian со ссылкой на бывшего директора по России в Совете национальной безопасности США Фиону Хилл.Хилл поговорила с автором книги "Новые холодные войны: подъем Китая, вторжение России и борьба Америки за защиту Запада" Дэвидом Сангером. Копия работы оказалась у Guardian."Он действительно не мог смириться с мыслью, что Украина - независимое государство", - сказала она.По словам Хилл, трамп считал, что украина должна быть частью России.Трамп был 45-м президентом США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года. Политик также будет участвовать в выборах в 2024 году.
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дональд трамп, украина
Политика, Дональд Трамп, УКРАИНА
Трамп не мог смириться с мыслью о независимости Украины, пишет СМИ
Guardian: Трамп не мог смириться с мыслью, что Украина независимое государство
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп не мог смириться с мыслью, что Украина является независимым государством. Об этом сообщает издание Guardian со ссылкой на бывшего директора по России в Совете национальной безопасности США Фиону Хилл.
Хилл поговорила с автором книги "Новые холодные войны: подъем Китая, вторжение России и борьба Америки за защиту Запада" Дэвидом Сангером. Копия работы оказалась у Guardian.
"Он действительно не мог смириться с мыслью, что Украина - независимое государство", - сказала она.
По словам Хилл, трамп считал, что украина должна быть частью России.
Трамп был 45-м президентом США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года. Политик также будет участвовать в выборах в 2024 году.
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