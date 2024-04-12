https://1prime.ru/20240412/tsentrobank-847348572.html

ЦБ РФ подготовил требования к размеру вознаграждения НПФ "за успех"

ЦБ РФ подготовил требования к размеру вознаграждения НПФ "за успех" - 12.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ РФ подготовил требования к размеру вознаграждения НПФ "за успех"

Банк России подготовил требования к порядку определения размера вознаграждения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) "за успех", говорится в сообщении... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T18:29+0300

2024-04-12T18:29+0300

2024-04-12T18:29+0300

банк россии

россия

банк россии

нпф

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:123:3015:1818_1920x0_80_0_0_fe38170ed90c7ad954a959d53cfc3c91.jpg

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Банк России подготовил требования к порядку определения размера вознаграждения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) "за успех", говорится в сообщении регулятора. С 1 января для НПФ, которые работают по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и в программе долгосрочных сбережений, изменилась система вознаграждения. Теперь его размер будет зависеть в том числе от уровня доходности фонда за отчетный год по отношению к специальному финансовому индикатору (бенчмарку), который определит ЦБ РФ. В качестве бенчмарка регулятор выбрал среднюю ставку по банковским вкладам на срок от одного года до трех лет, привлеченным в декабре того года, который предшествует году начисления вознаграждения НПФ. "Банк России исходил из того, что индикатор известен НПФ заранее, отражает реальные доходности на финансовом рынке на начало каждого календарного года и схож по срокам с облигациями в портфелях фондов", — говорится в сообщении ЦБ. Новые требования будут применяться для расчета вознаграждения НПФ уже за текущий год, предполагает регулятор. ЦБ РФ опубликовал для общественного обсуждения проект соответствующего указания.

https://1prime.ru/20240412/bank-847344684.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банк россии, нпф