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ЦБ РФ подготовил требования к размеру вознаграждения НПФ "за успех" - 12.04.2024, ПРАЙМ
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ЦБ РФ подготовил требования к размеру вознаграждения НПФ "за успех"
ЦБ РФ подготовил требования к размеру вознаграждения НПФ "за успех" - 12.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ РФ подготовил требования к размеру вознаграждения НПФ "за успех"
Банк России подготовил требования к порядку определения размера вознаграждения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) "за успех", говорится в сообщении... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T18:29+0300
2024-04-12T18:29+0300
банк россии
россия
банк россии
нпф
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Банк России подготовил требования к порядку определения размера вознаграждения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) "за успех", говорится в сообщении регулятора. С 1 января для НПФ, которые работают по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и в программе долгосрочных сбережений, изменилась система вознаграждения. Теперь его размер будет зависеть в том числе от уровня доходности фонда за отчетный год по отношению к специальному финансовому индикатору (бенчмарку), который определит ЦБ РФ. В качестве бенчмарка регулятор выбрал среднюю ставку по банковским вкладам на срок от одного года до трех лет, привлеченным в декабре того года, который предшествует году начисления вознаграждения НПФ. "Банк России исходил из того, что индикатор известен НПФ заранее, отражает реальные доходности на финансовом рынке на начало каждого календарного года и схож по срокам с облигациями в портфелях фондов", — говорится в сообщении ЦБ. Новые требования будут применяться для расчета вознаграждения НПФ уже за текущий год, предполагает регулятор. ЦБ РФ опубликовал для общественного обсуждения проект соответствующего указания.
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россия, банк россии, нпф
Банк России, РОССИЯ, Банк России, НПФ
18:29 12.04.2024
 
ЦБ РФ подготовил требования к размеру вознаграждения НПФ "за успех"

ЦБ РФ подготовил требования к определению размера вознаграждения НПФ "за успех"

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Банк России подготовил требования к порядку определения размера вознаграждения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) "за успех", говорится в сообщении регулятора.
С 1 января для НПФ, которые работают по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и в программе долгосрочных сбережений, изменилась система вознаграждения.
Теперь его размер будет зависеть в том числе от уровня доходности фонда за отчетный год по отношению к специальному финансовому индикатору (бенчмарку), который определит ЦБ РФ.
В качестве бенчмарка регулятор выбрал среднюю ставку по банковским вкладам на срок от одного года до трех лет, привлеченным в декабре того года, который предшествует году начисления вознаграждения НПФ.
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"Банк России исходил из того, что индикатор известен НПФ заранее, отражает реальные доходности на финансовом рынке на начало каждого календарного года и схож по срокам с облигациями в портфелях фондов", — говорится в сообщении ЦБ.
Новые требования будут применяться для расчета вознаграждения НПФ уже за текущий год, предполагает регулятор.
ЦБ РФ опубликовал для общественного обсуждения проект соответствующего указания.
 
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