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В России может появиться новый налог - 12.04.2024, ПРАЙМ
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В России может появиться новый налог
В России может появиться новый налог - 12.04.2024, ПРАЙМ
В России может появиться новый налог
В России могут трансформировать курортный сбор в туристический налог, сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на знакомые с ситуацией источники. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T15:19+0300
2024-04-12T15:29+0300
россия
внутренний туризм
туристический сбор
налоги
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. В России могут трансформировать курортный сбор в туристический налог, сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.На текущий момент обсуждается концепция налога, Минфин и Минэк выступают основными участниками обсуждения.Сообщается, что предложенная инициатива предполагает обложение цены за проживание в гостиницах налогом в 3%. Туристы смогут увидеть наценку в стоимости, зафиксированной на туристических агрегаторах, или в счете от отеля.Отмечается, что вышеуказанный налог будет распространен на всю страну, однако у регионов будет право, вводить его или отказаться от этой идеи. Уточняется, что собранные средства планируется направлять на строительство и улучшение туристической инфраструктуры.Кроме того, как отмечает издание, правительство предлагает использовать площадь коллективных средств размещения (отелей, гостиниц, хостелов, гостевых домов и т.д. - ред.) в качестве налоговой базы.
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россия, внутренний туризм, туристический сбор
РОССИЯ, внутренний туризм, туристический сбор, Налоги
15:19 12.04.2024 (обновлено: 15:29 12.04.2024)
 
В России может появиться новый налог

"Ведомости": власти России собираются заменить курортный сбор туристическим налогом

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛетний отдых в Красноярском крае
Летний отдых в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. В России могут трансформировать курортный сбор в туристический налог, сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.
На текущий момент обсуждается концепция налога, Минфин и Минэк выступают основными участниками обсуждения.
Сообщается, что предложенная инициатива предполагает обложение цены за проживание в гостиницах налогом в 3%. Туристы смогут увидеть наценку в стоимости, зафиксированной на туристических агрегаторах, или в счете от отеля.
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Отмечается, что вышеуказанный налог будет распространен на всю страну, однако у регионов будет право, вводить его или отказаться от этой идеи. Уточняется, что собранные средства планируется направлять на строительство и улучшение туристической инфраструктуры.
Кроме того, как отмечает издание, правительство предлагает использовать площадь коллективных средств размещения (отелей, гостиниц, хостелов, гостевых домов и т.д. - ред.) в качестве налоговой базы.
 
НалогиРОССИЯвнутренний туризмтуристический сбор
 
 
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