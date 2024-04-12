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В России может появиться новый налог

В России может появиться новый налог - 12.04.2024, ПРАЙМ

В России может появиться новый налог

В России могут трансформировать курортный сбор в туристический налог, сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на знакомые с ситуацией источники. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T15:19+0300

2024-04-12T15:19+0300

2024-04-12T15:29+0300

россия

внутренний туризм

туристический сбор

налоги

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. В России могут трансформировать курортный сбор в туристический налог, сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.На текущий момент обсуждается концепция налога, Минфин и Минэк выступают основными участниками обсуждения.Сообщается, что предложенная инициатива предполагает обложение цены за проживание в гостиницах налогом в 3%. Туристы смогут увидеть наценку в стоимости, зафиксированной на туристических агрегаторах, или в счете от отеля.Отмечается, что вышеуказанный налог будет распространен на всю страну, однако у регионов будет право, вводить его или отказаться от этой идеи. Уточняется, что собранные средства планируется направлять на строительство и улучшение туристической инфраструктуры.Кроме того, как отмечает издание, правительство предлагает использовать площадь коллективных средств размещения (отелей, гостиниц, хостелов, гостевых домов и т.д. - ред.) в качестве налоговой базы.

https://1prime.ru/20240410/biznes-847247697.html

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россия, внутренний туризм, туристический сбор