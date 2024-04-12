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На Украине рассказали, когда закон о мобилизации вступит в силу

На Украине рассказали, когда закон о мобилизации вступит в силу - 12.04.2024, ПРАЙМ

На Украине рассказали, когда закон о мобилизации вступит в силу

Закон, который усилит мобилизацию на Украине, скорее всего, вступит в силу во второй половине мая, заявила депутат Верховной рады Евгения Кравчук. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T09:25+0300

2024-04-12T09:25+0300

2024-04-12T09:25+0300

украина

мобилизация на украине

верховная рада

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Закон, который усилит мобилизацию на Украине, скорее всего, вступит в силу во второй половине мая, заявила депутат Верховной рады Евгения Кравчук.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем."Думаю, во второй половине мая закон вступит в силу. Президент подпишет, он будет опубликован, плюс месяц", - отметила Кравчук, выступая на всеукраинском марафоне.Она также напомнила. что из документа убрали норму о демобилизации. По словам украинского депутата, такое решение связано с опасениями, что пунк повлияет на оказание западными странами помощи Киеву.

https://1prime.ru/20240412/ukraina-847319214.html

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украина, мобилизация на украине, верховная рада