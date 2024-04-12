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На Украине рассказали, когда закон о мобилизации вступит в силу - 12.04.2024, ПРАЙМ
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На Украине рассказали, когда закон о мобилизации вступит в силу
На Украине рассказали, когда закон о мобилизации вступит в силу - 12.04.2024, ПРАЙМ
На Украине рассказали, когда закон о мобилизации вступит в силу
Закон, который усилит мобилизацию на Украине, скорее всего, вступит в силу во второй половине мая, заявила депутат Верховной рады Евгения Кравчук. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T09:25+0300
2024-04-12T09:25+0300
украина
мобилизация на украине
верховная рада
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Закон, который усилит мобилизацию на Украине, скорее всего, вступит в силу во второй половине мая, заявила депутат Верховной рады Евгения Кравчук.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем."Думаю, во второй половине мая закон вступит в силу. Президент подпишет, он будет опубликован, плюс месяц", - отметила Кравчук, выступая на всеукраинском марафоне.Она также напомнила. что из документа убрали норму о демобилизации. По словам украинского депутата, такое решение связано с опасениями, что пунк повлияет на оказание западными странами помощи Киеву.
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украина, мобилизация на украине, верховная рада
УКРАИНА, мобилизация на Украине, Верховная рада
09:25 12.04.2024
 
На Украине рассказали, когда закон о мобилизации вступит в силу

Депутат Рады Кравчук: закон о мобилизации может вступить в силу во второй половине мая

© Unsplash/Bogdan GerasymenkoКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Bogdan Gerasymenko
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Закон, который усилит мобилизацию на Украине, скорее всего, вступит в силу во второй половине мая, заявила депутат Верховной рады Евгения Кравчук.
11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
"Думаю, во второй половине мая закон вступит в силу. Президент подпишет, он будет опубликован, плюс месяц", - отметила Кравчук, выступая на всеукраинском марафоне.
Она также напомнила. что из документа убрали норму о демобилизации. По словам украинского депутата, такое решение связано с опасениями, что пунк повлияет на оказание западными странами помощи Киеву.
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УКРАИНАмобилизация на УкраинеВерховная рада
 
 
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