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Дуда вежливо "послал" Зеленского, пишут СМИ
Дуда вежливо "послал" Зеленского, пишут СМИ - 12.04.2024, ПРАЙМ
Дуда вежливо "послал" Зеленского, пишут СМИ
Варшава не может направить Киеву системы противовоздушной обороны Patriot, заявил президент Польши Анджей Дуда в рамках совместной пресс-конференции с литовским | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T09:22+0300
2024-04-12T09:22+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Варшава не может направить Киеву системы противовоздушной обороны Patriot, заявил президент Польши Анджей Дуда в рамках совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство РИА Новости."Что касается систем противовоздушной обороны. У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически, сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели", — заявил Дуда.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам польского президента, в настоящее время на территории Польши расположены американские комплексы Patriot, принадлежащие армии США. Кроме того, Польша сама потенциально подвергается угрозе атаки со стороны России.В Литве в свою очередь напомнили, что страна не располагает такими системами вообще.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости предоставить Киеву комплексы Patriot для защиты украинской промышленности. В ноябре 2022 года в результате падения ракеты погибли два фермера в Люблинском воеводстве недалеко от украинской границы. Вначале в Польше предположили, что ракета была российской, но позже указали на высокую вероятность того, что она все же принадлежала украинским военным.
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Политика, УКРАИНА, ПОЛЬША, Patriot, Новости
Дуда вежливо "послал" Зеленского, пишут СМИ
Дуда заявил, что Польша не может передать системы Patriot Украине
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ.
Варшава не может направить Киеву системы противовоздушной обороны Patriot, заявил президент Польши Анджей Дуда в рамках совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство РИА Новости
.
"Что касается систем противовоздушной обороны. У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически, сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели", — заявил Дуда.
По словам польского президента, в настоящее время на территории Польши расположены американские комплексы Patriot, принадлежащие армии США. Кроме того, Польша сама потенциально подвергается угрозе атаки со стороны России.
В Литве в свою очередь напомнили, что страна не располагает такими системами вообще.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости предоставить Киеву комплексы Patriot для защиты украинской промышленности.
В ноябре 2022 года в результате падения ракеты погибли два фермера в Люблинском воеводстве недалеко от украинской границы. Вначале в Польше предположили, что ракета была российской, но позже указали на высокую вероятность того, что она все же принадлежала украинским военным.
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