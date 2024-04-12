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ВСУ на грани коллапса. На Западе заявили о тяжелых месяцах для Украины - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ВСУ на грани коллапса. На Западе заявили о тяжелых месяцах для Украины
ВСУ на грани коллапса. На Западе заявили о тяжелых месяцах для Украины - 12.04.2024, ПРАЙМ
ВСУ на грани коллапса. На Западе заявили о тяжелых месяцах для Украины
Украина оказалась в самом шатком положении за все время конфликта, приближается угроза коллапса Вооруженных сил Украины, пишет издание Bloomberg. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T11:50+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Украина оказалась в самом шатком положении за все время конфликта, приближается угроза коллапса Вооруженных сил Украины, пишет издание Bloomberg."Ракетные удары России по энергетической системе Украины, бомбардировка второго по величине города страны и наступление на фронте — в совокупности все это вызывает опасения, что военная кампания Киева приближается к критической точке", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению авторов статьи, опасения о растущей уязвимости Украины становятся все более оправданными. Нехватка боеприпасов и живой силы на 1200-километровом фронте вызывают тревогу и у западных чиновников.В издании отмечается, что особенно уязвимым городом оказывается Харьков, который уже подвергся обстрелам и разрушениям со стороны российских сил. По этой причине, следующие несколько месяцев станут для Украины тяжелейшим испытанием.Кроме того, острой проблемой остается нехватка финансирования со стороны западныз союзников и американский пакет помощи на 60 миллиардов долларов, судьба которого до сих пор неизвестна на фоне внутренних разногласий в конгрессе.Ко всему прочему, в опросе организации Rating Group отмечается, что впервые с начала боевых действий лишь менее половины украинцев считают, что страна сможет вернуть всю захваченную Россией территорию, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на Иносми
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россия, украина, всу, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Новости
11:50 12.04.2024 (обновлено: 11:55 12.04.2024)
 
ВСУ на грани коллапса. На Западе заявили о тяжелых месяцах для Украины

Bloomberg: следующие месяцы станут самыми тяжелыми для ВСУ

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Украина оказалась в самом шатком положении за все время конфликта, приближается угроза коллапса Вооруженных сил Украины, пишет издание Bloomberg.
"Ракетные удары России по энергетической системе Украины, бомбардировка второго по величине города страны и наступление на фронте — в совокупности все это вызывает опасения, что военная кампания Киева приближается к критической точке", — говорится в публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По мнению авторов статьи, опасения о растущей уязвимости Украины становятся все более оправданными. Нехватка боеприпасов и живой силы на 1200-километровом фронте вызывают тревогу и у западных чиновников.
В издании отмечается, что особенно уязвимым городом оказывается Харьков, который уже подвергся обстрелам и разрушениям со стороны российских сил. По этой причине, следующие несколько месяцев станут для Украины тяжелейшим испытанием.
Кроме того, острой проблемой остается нехватка финансирования со стороны западныз союзников и американский пакет помощи на 60 миллиардов долларов, судьба которого до сих пор неизвестна на фоне внутренних разногласий в конгрессе.
Ко всему прочему, в опросе организации Rating Group отмечается, что впервые с начала боевых действий лишь менее половины украинцев считают, что страна сможет вернуть всю захваченную Россией территорию, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на Иносми
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
Западу приготовиться. Зеленскому сообщили неожиданные новости о Харькове
19 марта, 15:58
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУНовости
 
 
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