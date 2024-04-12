https://1prime.ru/20240412/ural-847331952.html
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1143 сантиметров
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1143 сантиметров - 12.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1143 сантиметров
Уровень воды в реке Урал достиг 1143 сантиметров, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T12:45+0300
2024-04-12T12:45+0300
2024-04-12T12:49+0300
происшествия
оренбург
паводок
наводнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847331788_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf18afc083f4e268e87602496df354a3.jpg
УФА, 12 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал достиг 1143 сантиметров, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин."За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны", - отметил он в Telegram.Салмин подчеркнул, что ситуация в городе крайне опасна.Позднее мэр сообщил, что в Оренбурге прозвучала сирена, началась массовая эвакуация."Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время", - написал Салмин.
https://1prime.ru/20240407/npz-847152282.html
оренбург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847331788_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d8ba202001bf5c9a0ae804d8b08c2795.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, паводок, наводнение
Происшествия, Оренбург, паводок, наводнение
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1143 сантиметров
Мэр Салмин: уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1143 сантиметров
УФА, 12 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал достиг 1143 сантиметров, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин.
"За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны", - отметил он в Telegram.
Салмин подчеркнул, что ситуация в городе крайне опасна.
Позднее мэр сообщил, что в Оренбурге прозвучала сирена, началась массовая эвакуация.
"Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время", - написал Салмин.
Паводок в Оренбургской области объявили ЧС федерального характера