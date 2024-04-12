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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1143 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1143 сантиметров - 12.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1143 сантиметров

Уровень воды в реке Урал достиг 1143 сантиметров, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T12:45+0300

2024-04-12T12:45+0300

2024-04-12T12:49+0300

происшествия

оренбург

паводок

наводнение

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УФА, 12 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал достиг 1143 сантиметров, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин."За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны", - отметил он в Telegram.Салмин подчеркнул, что ситуация в городе крайне опасна.Позднее мэр сообщил, что в Оренбурге прозвучала сирена, началась массовая эвакуация."Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время", - написал Салмин.

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оренбург, паводок, наводнение