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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1143 сантиметров - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1143 сантиметров
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1143 сантиметров - 12.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1143 сантиметров
Уровень воды в реке Урал достиг 1143 сантиметров, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T12:45+0300
2024-04-12T12:49+0300
происшествия
оренбург
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УФА, 12 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал достиг 1143 сантиметров, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин."За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны", - отметил он в Telegram.Салмин подчеркнул, что ситуация в городе крайне опасна.Позднее мэр сообщил, что в Оренбурге прозвучала сирена, началась массовая эвакуация."Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время", - написал Салмин.
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оренбург, паводок, наводнение
Происшествия, Оренбург, паводок, наводнение
12:45 12.04.2024 (обновлено: 12:49 12.04.2024)
 
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1143 сантиметров

Мэр Салмин: уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1143 сантиметров

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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УФА, 12 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал достиг 1143 сантиметров, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин.
"За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны", - отметил он в Telegram.
Салмин подчеркнул, что ситуация в городе крайне опасна.
Позднее мэр сообщил, что в Оренбурге прозвучала сирена, началась массовая эвакуация.
"Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время", - написал Салмин.
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