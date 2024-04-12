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Россияне стали меньше опасаться сокращений, показало исследование

Россияне стали меньше опасаться сокращений, показало исследование - 12.04.2024, ПРАЙМ

Россияне стали меньше опасаться сокращений, показало исследование

Россияне стали меньше бояться быть уволенными: индекс стабильности на текущем месте работы поднялся по итогам первого квартала 2024 года до максимальных... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T06:53+0300

2024-04-12T06:53+0300

2024-04-12T06:53+0300

экономика

рынок труда

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Россияне стали меньше бояться быть уволенными: индекс стабильности на текущем месте работы поднялся по итогам первого квартала 2024 года до максимальных значений за все время, сообщили РИА Новости в службе исследований сервиса hh.ru. "Индекс стабильности на текущем месте работы увеличился до уровня третьего квартала 2023 года и составил 0,45 пункта (+0,03 относительно четвертого квартала 2023 года)", - рассказали специалисты. Индекс рассчитали, опросив 12 090 российских соискателей с 27 февраля по 8 апреля текущего года. Индекс, который рассчитывается с 2015 года, показывает ожидания соискателей от их дальнейшей судьбы на месте работы. Показатель колеблется от минус одного до плюс одного, где значение индекса равное "-1" указывает на негативные настроения работников, а "+1" - об их стабильном самоощущении на рынке труда.По итогам первого квартала показатель находится на наибольших значениях за все время его наблюдения - 0,454 пункта. В прошлый раз максимум был зафиксирован в третьем квартале прошлого года - 0,445 пункта. А наиболее низким он был во втором и третьем кварталах пандемийного 2020 года - всего 0,012 и 0,198 пункта, и во втором квартале 2022 года - 0,238 пункта. Меньше всего угрозу увольнения чувствуют соискатели из Центрального федерального округа - индекс стабильности составляет 0,53 пункта, Приволжского (0,49) и Южного и Северо-Кавказского федерального округ (0,48). Больше всего боятся быть уволенными респонденты из Москвы и Московской области (0,42), Северо-Западного федерального округа (0,42), а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (0,45). Аналитики заключили, что меньше других боятся сокращений представители сферы автомобильного бизнеса. Сильнее остальных по-прежнему чувствуют нестабильность положения на нынешнем месте работы представители высшего менеджмента. Индексы для них составили 0,55 и 0,39 пункта соответственно. В число самых "спокойных" вошли работники розничной торговли (0,52) и гостинично-ресторанной и туристической сферы (0,52%). Самые "переживающими" оказались работники из сферы управления персоналом (0,39) и безопасности (0,4).

https://1prime.ru/20230221/839872457.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок труда