Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минфине прокомментировали идею полного запрета вейпов - 12.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240412/veypy-847320945.html
В Минфине прокомментировали идею полного запрета вейпов
В Минфине прокомментировали идею полного запрета вейпов - 12.04.2024, ПРАЙМ
В Минфине прокомментировали идею полного запрета вейпов
Рассматривать возможность полного запрета продажи вейпов в РФ целесообразно после анализа эффективности требований к продукции, которые установлены законом о... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T09:07+0300
2024-04-12T09:07+0300
россия
минфин
вейпы
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/58/828185801_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_39ea4e3d2c04ebe9d82cb8e9ac3deb49.jpg
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Рассматривать возможность полного запрета продажи вейпов в РФ целесообразно после анализа эффективности требований к продукции, которые установлены законом о комплексном госрегулировании табачного рынка, заявили РИА Новости в Минфине. В конце января автор инициативы, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал РИА Новости, что законопроект о полном запрете продажи вейпов в России будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Ранее на законопроект был получен отзыв правительства, в котором отмечается, что запрет продажи вейпов в России может привести к их нелегальному обороту. "Для предотвращения незаконного производства и оборота такой продукции закон (№203-ФЗ - о комплексном госрегулировании табачного рынка – ред.) предусматривает требования к основному технологическому оборудованию, к учету объема производства и оборота продукции и другие нормы. За нарушение установленных требований с 1 апреля 2024 введена также административная ответственность", - ответили в пресс-службе Минфина на запрос агентства, отметив, что закон вступил в силу с 1 сентября 2023 года. "Учитывая изложенное, а также то, что запрет розничной продажи такой продукции может привести к ее нелегальному обороту, полагаем, что рассмотрение возможности такого запрета целесообразно после анализа применения требований закона №203-ФЗ за период, по истечении которого можно делать выводы об их эффективности", - отметили в министерстве. "Государство принимает меры для регулирования и контроля рынка вейпинга, а все запреты на текущий момент касаются исключительно продаж несовершеннолетним, стимулирования и рекламы продукции и устройств для вейпинга, а также запрещенных веществ в составе", - обращает внимание руководитель табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов. "Грамотное регулирование и обеление может принести пользу как бизнесу, так и государству, которое сможет повысить ежегодные поступления в бюджет. Именно для этого государство вводит обязательную маркировку, лицензии и прочие меры, направленные на повышение прозрачности рынка и прослеживаемости всех товаров", - добавил эксперт.
https://1prime.ru/20240407/uzhestochenie-847151467.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/58/828185801_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_332ba6af3e74e17635e4d7bfa9194453.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минфин, вейпы
РОССИЯ, Минфин, вейпы
09:07 12.04.2024
 
В Минфине прокомментировали идею полного запрета вейпов

Минфин: запрет вейпов в РФ стоит рассматривать после оценки требований в законодательстве

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк#Электронная сигарета
#Электронная сигарета - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Рассматривать возможность полного запрета продажи вейпов в РФ целесообразно после анализа эффективности требований к продукции, которые установлены законом о комплексном госрегулировании табачного рынка, заявили РИА Новости в Минфине.
В конце января автор инициативы, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал РИА Новости, что законопроект о полном запрете продажи вейпов в России будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Ранее на законопроект был получен отзыв правительства, в котором отмечается, что запрет продажи вейпов в России может привести к их нелегальному обороту.
"Для предотвращения незаконного производства и оборота такой продукции закон (№203-ФЗ - о комплексном госрегулировании табачного рынка – ред.) предусматривает требования к основному технологическому оборудованию, к учету объема производства и оборота продукции и другие нормы. За нарушение установленных требований с 1 апреля 2024 введена также административная ответственность", - ответили в пресс-службе Минфина на запрос агентства, отметив, что закон вступил в силу с 1 сентября 2023 года.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
В Госдуме подготовили проект об ужесточении законодательства о вейпах
7 апреля, 11:08
"Учитывая изложенное, а также то, что запрет розничной продажи такой продукции может привести к ее нелегальному обороту, полагаем, что рассмотрение возможности такого запрета целесообразно после анализа применения требований закона №203-ФЗ за период, по истечении которого можно делать выводы об их эффективности", - отметили в министерстве.
"Государство принимает меры для регулирования и контроля рынка вейпинга, а все запреты на текущий момент касаются исключительно продаж несовершеннолетним, стимулирования и рекламы продукции и устройств для вейпинга, а также запрещенных веществ в составе", - обращает внимание руководитель табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов.
"Грамотное регулирование и обеление может принести пользу как бизнесу, так и государству, которое сможет повысить ежегодные поступления в бюджет. Именно для этого государство вводит обязательную маркировку, лицензии и прочие меры, направленные на повышение прозрачности рынка и прослеживаемости всех товаров", - добавил эксперт.
 
РОССИЯМинфинвейпы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала