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В Минфине прокомментировали идею полного запрета вейпов

В Минфине прокомментировали идею полного запрета вейпов - 12.04.2024, ПРАЙМ

В Минфине прокомментировали идею полного запрета вейпов

Рассматривать возможность полного запрета продажи вейпов в РФ целесообразно после анализа эффективности требований к продукции, которые установлены законом о... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T09:07+0300

2024-04-12T09:07+0300

2024-04-12T09:07+0300

россия

минфин

вейпы

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Рассматривать возможность полного запрета продажи вейпов в РФ целесообразно после анализа эффективности требований к продукции, которые установлены законом о комплексном госрегулировании табачного рынка, заявили РИА Новости в Минфине. В конце января автор инициативы, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал РИА Новости, что законопроект о полном запрете продажи вейпов в России будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Ранее на законопроект был получен отзыв правительства, в котором отмечается, что запрет продажи вейпов в России может привести к их нелегальному обороту. "Для предотвращения незаконного производства и оборота такой продукции закон (№203-ФЗ - о комплексном госрегулировании табачного рынка – ред.) предусматривает требования к основному технологическому оборудованию, к учету объема производства и оборота продукции и другие нормы. За нарушение установленных требований с 1 апреля 2024 введена также административная ответственность", - ответили в пресс-службе Минфина на запрос агентства, отметив, что закон вступил в силу с 1 сентября 2023 года. "Учитывая изложенное, а также то, что запрет розничной продажи такой продукции может привести к ее нелегальному обороту, полагаем, что рассмотрение возможности такого запрета целесообразно после анализа применения требований закона №203-ФЗ за период, по истечении которого можно делать выводы об их эффективности", - отметили в министерстве. "Государство принимает меры для регулирования и контроля рынка вейпинга, а все запреты на текущий момент касаются исключительно продаж несовершеннолетним, стимулирования и рекламы продукции и устройств для вейпинга, а также запрещенных веществ в составе", - обращает внимание руководитель табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов. "Грамотное регулирование и обеление может принести пользу как бизнесу, так и государству, которое сможет повысить ежегодные поступления в бюджет. Именно для этого государство вводит обязательную маркировку, лицензии и прочие меры, направленные на повышение прозрачности рынка и прослеживаемости всех товаров", - добавил эксперт.

https://1prime.ru/20240407/uzhestochenie-847151467.html

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россия, минфин, вейпы