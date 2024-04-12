https://1prime.ru/20240412/zaes-847325790.html

Депутат объяснил, почему Киев открещивается от атак на ЗАЭС

Депутат объяснил, почему Киев открещивается от атак на ЗАЭС - 12.04.2024, ПРАЙМ

Депутат объяснил, почему Киев открещивается от атак на ЗАЭС

Отказ киевских властей признать ответственность за теракты на Запорожской АЭС объясняется их опасением быть признанными ядерными террористами. Такое мнение... | 12.04.2024, ПРАЙМ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - ПРАЙМ. Отказ киевских властей признать ответственность за теракты на Запорожской АЭС объясняется их опасением быть признанными ядерными террористами. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы Дмитрий Белик."Киевский режим отказывается брать на себя ответственность за атаки на Запорожскую АЭС, так как боится получить статус ядерного террориста. На Украине понимают, что прежнего доверия на Западе нет, и не хватало еще обвинения в ядерном терроризме", - отметил он.Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил недоверие к голословным обвинениям Украины в адрес России по поводу терактов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Ульянов отметил, что Украина пытается свалить вину на Москву, называя теракты "российской операцией ложного сговора".Дипломат также заявил, что прежнее доверие к Украине со стороны Запада утратилось, и это приводит к тому, что Киев обстреливает ЗАЭС, чтобы обвинить Россию. Однако за происходящим очевидны истинные намерения Киева.Ранее пресс-служба станции заявила об атаке украинского дрона-камикадзе, который упал на крышку шестого энергоблока, однако критических повреждений не вызвал.Кроме того, 9 апреля ВСУ нанесли удар по единственному в мире тренажерному центру, где расположен уникальный полномасштабный тренажер реакторного зала.

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