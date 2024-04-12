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СМИ раскрыли, когда Россия возобновит работу ЗАЭС
СМИ раскрыли, когда Россия возобновит работу ЗАЭС - 12.04.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, когда Россия возобновит работу ЗАЭС
Россия, предположительно, может возобновить работу Запорожской АЭС в декабре, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T21:04+0300
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Россия, предположительно, может возобновить работу Запорожской АЭС в декабре, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Цель России, по-видимому, состоит в том, чтобы вернуть в строй хотя бы один реактор... Россия может сделать это, возможно, к 40-й годовщине подключения станции к электросети СССР в декабре 1984 года", — пишет издание со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. Ранее пресс-служба станции сообщила, что энергоблок №4 Запорожской АЭС готовят к переводу в режим "холодного останова" в связи с окончанием отопительного сезона в городе Энергодар. В этом состоянии реакторная установка не вырабатывает тепловую энергию. В "холодном останове" на станции находятся блоки 1, 2, 5 и 6. Третий блок — в режиме "останов для ремонта", а четвертый находился в режиме "горячий останов" для выработки пара. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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запорожская аэс, россия
Энергетика, Запорожская АЭС, РОССИЯ
СМИ раскрыли, когда Россия возобновит работу ЗАЭС
WSJ: РФ, предположительно, может возобновить работу ЗАЭС в декабре
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ.
Россия, предположительно, может возобновить работу Запорожской АЭС в декабре, пишет американская газета Wall Street Journal
со ссылкой на источники.
"Цель России, по-видимому, состоит в том, чтобы вернуть в строй хотя бы один реактор... Россия может сделать это, возможно, к 40-й годовщине подключения станции к электросети СССР в декабре 1984 года", — пишет издание со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.
Ранее пресс-служба станции сообщила, что энергоблок №4 Запорожской АЭС готовят к переводу в режим "холодного останова" в связи с окончанием отопительного сезона в городе Энергодар. В этом состоянии реакторная установка не вырабатывает тепловую энергию.
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В "холодном останове" на станции находятся блоки 1, 2, 5 и 6. Третий блок — в режиме "останов для ремонта", а четвертый находился в режиме "горячий останов" для выработки пара.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.