https://1prime.ru/20240412/zaes-847351456.html

СМИ раскрыли, когда Россия возобновит работу ЗАЭС

СМИ раскрыли, когда Россия возобновит работу ЗАЭС - 12.04.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, когда Россия возобновит работу ЗАЭС

Россия, предположительно, может возобновить работу Запорожской АЭС в декабре, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T21:04+0300

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энергетика

запорожская аэс

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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Россия, предположительно, может возобновить работу Запорожской АЭС в декабре, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Цель России, по-видимому, состоит в том, чтобы вернуть в строй хотя бы один реактор... Россия может сделать это, возможно, к 40-й годовщине подключения станции к электросети СССР в декабре 1984 года", — пишет издание со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. Ранее пресс-служба станции сообщила, что энергоблок №4 Запорожской АЭС готовят к переводу в режим "холодного останова" в связи с окончанием отопительного сезона в городе Энергодар. В этом состоянии реакторная установка не вырабатывает тепловую энергию. В "холодном останове" на станции находятся блоки 1, 2, 5 и 6. Третий блок — в режиме "останов для ремонта", а четвертый находился в режиме "горячий останов" для выработки пара. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://1prime.ru/20240412/zaes-847325790.html

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запорожская аэс, россия