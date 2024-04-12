https://1prime.ru/20240412/zakharova-847318282.html

Захарова осудила попытки США сбить следствие по делу о теракте в "Крокусе"

Захарова осудила попытки США сбить следствие по делу о теракте в "Крокусе" - 12.04.2024, ПРАЙМ

Захарова осудила попытки США сбить следствие по делу о теракте в "Крокусе"

Соединенным Штатам не удастся пустить следствие по ложному следу в расследовании теракта в подмосковном "Крокус сити холле" заявлениями о причастности к... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T05:55+0300

2024-04-12T05:55+0300

2024-04-12T05:56+0300

происшествия

крокус сити холл

мария захарова

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Соединенным Штатам не удастся пустить следствие по ложному следу в расследовании теракта в подмосковном "Крокус сити холле" заявлениями о причастности к трагедии ИГИЛ*, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью сайту "Аргументы и факты". Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки заявили, что профильные структуры Соединенных Штатов пытаются убедить союзников в ответственности афганского филиала ИГИЛ* за теракт."Мы видим, как США по разным каналам пытаются убедить мировую общественность в причастности к совершению теракта в Красногорске сторонников афганского филиала ИГИЛ* "Вилаят Хорасан". Нужно понимать, что в расследовании этого кровавого преступления США участия не принимают и оказать какое-либо влияние на его ход, тем более пустить следствие по ложному пути, они никак не могут", - сказала Захарова. По ее словам, действия американцев направлены на "манипулирование общественным мнением, с тем чтобы "обелить" своих подопечных", уточнив, что речь идет о представителях киевского режима. Захарова напомнила, что еще до получения первичных результатов следствия Белый дом и государственный департамент "поспешили заявить, что Украина к теракту отношения не имеет". "Они буквально выгораживают киевский режим, с тем чтобы, прежде всего, отвести подозрение от самих себя", - подчеркнула Захарова, говоря о действиях представителей Соединенных Штатов. Теракт в "Крокус сити холле" в Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматов по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, жертвами стали 145 человек. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Он подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Запрещенная в России террористическая организация

https://1prime.ru/20240409/crocus-847230729.html

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крокус сити холл, мария захарова