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Запад "все ближе" к использованию замороженных активов РФ, заявил Туск

Запад "все ближе" к использованию замороженных активов РФ, заявил Туск - 12.04.2024, ПРАЙМ

Запад "все ближе" к использованию замороженных активов РФ, заявил Туск

Западные государства "все ближе" подступают к решению об использовании заблокированных российских активов, рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T14:06+0300

2024-04-12T14:06+0300

2024-04-12T14:06+0300

россия

украина

запад

замороженные российские активы

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ВАРШАВА, 12 апр – ПРАЙМ. Западные государства "все ближе" подступают к решению об использовании заблокированных российских активов, рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск."Переговоры ведутся постоянно. Ряд стран согласны с тем, что нужно серьезно рассмотреть использование российских активов, не только процентов, но и капитала, который находится в распоряжении страна Запада – от 250 до 300 миллиардов евро во всем мире", - отметил польский премьер.Туск также добавил, что перед Евросоюзом стоит задача разобраться с кораблями, которые транпортируют российскую нефть по Балтийскому морю. По его словам, этот вопрос он планирует обсудить с премьером Дании в ближайшее время, так как необходимо "рассмотреть блокаду этого теневого флота".Ранее в российском дипломатическом ведомстве отмечали, что не оставят без ответа использования Западом доходов от замороженных активов России в качестве военной помощи Украине.

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россия, украина, запад, замороженные российские активы