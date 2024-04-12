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Запад "все ближе" к использованию замороженных активов РФ, заявил Туск - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Запад "все ближе" к использованию замороженных активов РФ, заявил Туск
Запад "все ближе" к использованию замороженных активов РФ, заявил Туск - 12.04.2024, ПРАЙМ
Запад "все ближе" к использованию замороженных активов РФ, заявил Туск
Западные государства "все ближе" подступают к решению об использовании заблокированных российских активов, рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T14:06+0300
2024-04-12T14:06+0300
россия
украина
запад
замороженные российские активы
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ВАРШАВА, 12 апр – ПРАЙМ. Западные государства "все ближе" подступают к решению об использовании заблокированных российских активов, рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск."Переговоры ведутся постоянно. Ряд стран согласны с тем, что нужно серьезно рассмотреть использование российских активов, не только процентов, но и капитала, который находится в распоряжении страна Запада – от 250 до 300 миллиардов евро во всем мире", - отметил польский премьер.Туск также добавил, что перед Евросоюзом стоит задача разобраться с кораблями, которые транпортируют российскую нефть по Балтийскому морю. По его словам, этот вопрос он планирует обсудить с премьером Дании в ближайшее время, так как необходимо "рассмотреть блокаду этого теневого флота".Ранее в российском дипломатическом ведомстве отмечали, что не оставят без ответа использования Западом доходов от замороженных активов России в качестве военной помощи Украине.
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россия, украина, запад, замороженные российские активы
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, замороженные российские активы
14:06 12.04.2024
 
Запад "все ближе" к использованию замороженных активов РФ, заявил Туск

Туск: Запад "все ближе" к решению об использовании замороженных активов РФ

© CC BY 2.0 / European People's PartyДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© CC BY 2.0 / European People's Party
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ВАРШАВА, 12 апр – ПРАЙМ. Западные государства "все ближе" подступают к решению об использовании заблокированных российских активов, рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Переговоры ведутся постоянно. Ряд стран согласны с тем, что нужно серьезно рассмотреть использование российских активов, не только процентов, но и капитала, который находится в распоряжении страна Запада – от 250 до 300 миллиардов евро во всем мире", - отметил польский премьер.
%Президент Европейского совета Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
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29 марта, 11:02
Туск также добавил, что перед Евросоюзом стоит задача разобраться с кораблями, которые транпортируют российскую нефть по Балтийскому морю. По его словам, этот вопрос он планирует обсудить с премьером Дании в ближайшее время, так как необходимо "рассмотреть блокаду этого теневого флота".
Ранее в российском дипломатическом ведомстве отмечали, что не оставят без ответа использования Западом доходов от замороженных активов России в качестве военной помощи Украине.
 
РОССИЯУКРАИНАЗАПАДзамороженные российские активы
 
 
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