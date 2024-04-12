https://1prime.ru/20240412/zelenskiy-847322460.html

Азаров раскрыл, как повлияет на Зеленского падение рейтинга

Азаров раскрыл, как повлияет на Зеленского падение рейтинга - 12.04.2024, ПРАЙМ

Азаров раскрыл, как повлияет на Зеленского падение рейтинга

Снижение рейтинга нынешнего президента Украины Владимира Зеленского приведет к большему использованию им силовых методов в управлении страной. Такое мнение в... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T09:36+0300

2024-04-12T09:36+0300

2024-04-12T09:36+0300

политика

украина

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Снижение рейтинга нынешнего президента Украины Владимира Зеленского приведет к большему использованию им силовых методов в управлении страной. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил экс-премьер страны Николай Азаров."Зеленский столкнулся с проблемой падения рейтинга власти. Он стабильно и неумолимо снижается каждый месяц", - отметил бывший премьер.По словам Азарова, украинский народ уже долгое время не поддерживает решения киевских властей, однако, несмотря на это, киевский режим делает все больше непопулярных решений, что еще сильнее ускоряет падение рейтинга главы государства.Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", за два года количество жителей Украины, полностью одобряющих деятельность Зеленского, сократилось с 74 до 22 процентов.

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украина, владимир зеленский, новости