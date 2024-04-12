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"Думай сам": новое требование Зеленского вызвало гнев в Сети
"Думай сам": новое требование Зеленского вызвало гнев в Сети - 12.04.2024, ПРАЙМ
"Думай сам": новое требование Зеленского вызвало гнев в Сети
Жалобы президента Украины Владимира Зеленского на российские удары по объектам критической инфраструктуры и полседующие требования направить Киеву системы ПВО... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T09:56+0300
2024-04-12T09:56+0300
2024-04-12T10:20+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Жалобы президента Украины Владимира Зеленского на российские удары по объектам критической инфраструктуры и полседующие требования направить Киеву системы ПВО разгневали пользователей социальной сети Х."Никто ничего не должен Украине. Если ты слишком горд для начала мирных переговоров, тогда сам придумай, как защищаться", — написал пользователь с ником Vincent.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНекоторые пользователи заявляют, что Украина осталась одна в борьбе и что ситуация для нее будет только ухудшаться, если она не начнет переговоры.Некоторые комментаторы также призвали украинского лидера прекратить войну и сдаться.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
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"Думай сам": новое требование Зеленского вызвало гнев в Сети
Пользователи соцсети Х негативно отнеслись к жалобам Зеленского на Россию
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ.
Жалобы президента Украины Владимира Зеленского на российские удары по объектам критической инфраструктуры и полседующие требования направить Киеву системы ПВО разгневали
пользователей социальной сети Х.
"Никто ничего не должен Украине. Если ты слишком горд для начала мирных переговоров, тогда сам придумай, как защищаться", — написал пользователь с ником Vincent.
Некоторые пользователи заявляют, что Украина осталась одна в борьбе и что ситуация для нее будет только ухудшаться, если она не начнет переговоры.
Некоторые комментаторы также призвали украинского лидера прекратить войну и сдаться.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
Песков оценил готовность Киева "пообщаться"