https://1prime.ru/20240412/zelenskiy-847323284.html

"Думай сам": новое требование Зеленского вызвало гнев в Сети

"Думай сам": новое требование Зеленского вызвало гнев в Сети - 12.04.2024, ПРАЙМ

"Думай сам": новое требование Зеленского вызвало гнев в Сети

Жалобы президента Украины Владимира Зеленского на российские удары по объектам критической инфраструктуры и полседующие требования направить Киеву системы ПВО... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T09:56+0300

2024-04-12T09:56+0300

2024-04-12T10:20+0300

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Жалобы президента Украины Владимира Зеленского на российские удары по объектам критической инфраструктуры и полседующие требования направить Киеву системы ПВО разгневали пользователей социальной сети Х."Никто ничего не должен Украине. Если ты слишком горд для начала мирных переговоров, тогда сам придумай, как защищаться", — написал пользователь с ником Vincent.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНекоторые пользователи заявляют, что Украина осталась одна в борьбе и что ситуация для нее будет только ухудшаться, если она не начнет переговоры.Некоторые комментаторы также призвали украинского лидера прекратить войну и сдаться.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.

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россия, украина, владимир зеленский, новости