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Стоимость золота снова обновила исторический максимум - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Стоимость золота снова обновила исторический максимум
Стоимость золота снова обновила исторический максимум - 12.04.2024, ПРАЙМ
Стоимость золота снова обновила исторический максимум
Стоимость золота в пятницу продолжает рост, обновив исторический максимум в 2 400 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T09:30+0300
2024-04-12T09:30+0300
мир
золото
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу продолжает рост, обновив исторический максимум в 2 400 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.16 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 30,1 доллара, или на 1,27%, до 2 402,6 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро растет на 2,4%, до 28,922 доллара за унцию. Цена на золото ранее в ходе торгов на Comex обновила исторический максимум, поднимаясь до уровня в 2 412,7 доллара за тройскую унцию. Одним из основных факторов поддержки стоимости драгоценного металла остается нестабильная обстановка на Ближнем Востоке и возможность обострения конфликта. Это способствует росту цен на золото, поскольку инвесторы в таких условиях не готовы покупать рисковые активы и предпочитают актив-убежище, которым является драгоценный металл.
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мир, золото
МИР, золото
09:30 12.04.2024
 
Стоимость золота снова обновила исторический максимум

Стоимость золота достигла 2400 долларов за тройскую унцию

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу продолжает рост, обновив исторический максимум в 2 400 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.16 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 30,1 доллара, или на 1,27%, до 2 402,6 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро растет на 2,4%, до 28,922 доллара за унцию.
Цена на золото ранее в ходе торгов на Comex обновила исторический максимум, поднимаясь до уровня в 2 412,7 доллара за тройскую унцию.
Одним из основных факторов поддержки стоимости драгоценного металла остается нестабильная обстановка на Ближнем Востоке и возможность обострения конфликта. Это способствует росту цен на золото, поскольку инвесторы в таких условиях не готовы покупать рисковые активы и предпочитают актив-убежище, которым является драгоценный металл.
 
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