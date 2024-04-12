https://1prime.ru/20240412/zoloto-847332427.html

Эксперт назвал четыре причины "золотого ралли"

Эксперт назвал четыре причины "золотого ралли" - 12.04.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал четыре причины "золотого ралли"

"Золотая лихорадка" среди центробанков развивающихся стран, разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке, падение китайского фондового рынка и рынка недвижимости,... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T12:57+0300

2024-04-12T12:57+0300

2024-04-12T12:58+0300

экономика

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. "Золотая лихорадка" среди центробанков развивающихся стран, разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке, падение китайского фондового рынка и рынка недвижимости, а также ожидания снижения ключевой ставки в США во второй половине года являются главными причинами роста цен на золото в мире, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Стоимость золота в пятницу продолжает рост, обновив исторический максимум в 2400 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. "Во-первых, центральные банки Китая, Турции, Индии и других развивающихся стран активно покупают золото. Пример ареста российских и иранских активов – мощный стимул для таких инвестиций. Напряженность американо-китайских отношений – дополнительный стимул для пополнения золотого запаса КНР. ЦБ Китая 17-й месяц подряд наращивает золотой запас", - отмечает Осадчий. Второй причиной аналитик назвал разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке, а золото является классическим инструментом страхования геополитических рисков. Третья причина – реакция населения Китая на падение китайского фондового рынка и рынка недвижимости, в результате которого китайцы активно покупают золото в качестве альтернативной инвестиции. "Четвертая причина – ожидаемый во втором полугодии переход к снижению ключевой ставки ФРС, что приведет к снижению стоимости американского долга", - заключил Осадчий.

https://1prime.ru/20240412/zoloto-847321948.html

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