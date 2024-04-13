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Правительство выделило средства на реконструкцию аэропорта Казани - 13.04.2024, ПРАЙМ
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Правительство выделило средства на реконструкцию аэропорта Казани
Правительство выделило средства на реконструкцию аэропорта Казани - 13.04.2024, ПРАЙМ
Правительство выделило средства на реконструкцию аэропорта Казани
Правительство выделило 3,7 миллиарда рублей на реконструкцию аэропорта Казани, пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщение на сайте правительства РФ. | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T20:44+0300
2024-04-13T20:44+0300
экономика
россия
казань
резервный фонд
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Правительство выделило 3,7 миллиарда рублей на реконструкцию аэропорта Казани, пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщение на сайте правительства РФ."Более 3,7 млрд рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на реконструкцию инфраструктуры международного аэропорта Казань", — говорится в сообщении.Выделенные средства будут направлены на реконструкцию перрона, что позволит принимать свыше 30 широкофюзеляжных самолетов.Решение о реконструкции принято в связи с проведением в Казани встречи глав стран БРИКС в 2024 году. Работы планируется завершить к началу октября.
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россия, казань, резервный фонд
Экономика, РОССИЯ, КАЗАНЬ, резервный фонд
20:44 13.04.2024
 
Правительство выделило средства на реконструкцию аэропорта Казани

На реконструкцию международного аэропорта в Казани выделено 7,4 млрд рублей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПрибытие рейса из Анталии в Казань
Прибытие рейса из Анталии в Казань - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Правительство выделило 3,7 миллиарда рублей на реконструкцию аэропорта Казани, пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщение на сайте правительства РФ.
"Более 3,7 млрд рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на реконструкцию инфраструктуры международного аэропорта Казань", — говорится в сообщении.
Выделенные средства будут направлены на реконструкцию перрона, что позволит принимать свыше 30 широкофюзеляжных самолетов.
Решение о реконструкции принято в связи с проведением в Казани встречи глав стран БРИКС в 2024 году. Работы планируется завершить к началу октября.
 
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