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Правительство выделило средства на реконструкцию аэропорта Казани
Правительство выделило средства на реконструкцию аэропорта Казани - 13.04.2024, ПРАЙМ
Правительство выделило средства на реконструкцию аэропорта Казани
Правительство выделило 3,7 миллиарда рублей на реконструкцию аэропорта Казани, пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщение на сайте правительства РФ. | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T20:44+0300
2024-04-13T20:44+0300
2024-04-13T20:44+0300
экономика
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Правительство выделило 3,7 миллиарда рублей на реконструкцию аэропорта Казани, пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщение на сайте правительства РФ."Более 3,7 млрд рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на реконструкцию инфраструктуры международного аэропорта Казань", — говорится в сообщении.Выделенные средства будут направлены на реконструкцию перрона, что позволит принимать свыше 30 широкофюзеляжных самолетов.Решение о реконструкции принято в связи с проведением в Казани встречи глав стран БРИКС в 2024 году. Работы планируется завершить к началу октября.
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россия, казань, резервный фонд
Экономика, РОССИЯ, КАЗАНЬ, резервный фонд
Правительство выделило средства на реконструкцию аэропорта Казани
На реконструкцию международного аэропорта в Казани выделено 7,4 млрд рублей
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ.
Правительство выделило 3,7 миллиарда рублей на реконструкцию аэропорта Казани, пишет "Коммерсант
" со ссылкой на сообщение на сайте правительства РФ.
"Более 3,7 млрд рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на реконструкцию инфраструктуры международного аэропорта Казань", — говорится в сообщении.
Выделенные средства будут направлены на реконструкцию перрона, что позволит принимать свыше 30 широкофюзеляжных самолетов.
Решение о реконструкции принято в связи с проведением в Казани встречи глав стран БРИКС в 2024 году. Работы планируется завершить к началу октября.