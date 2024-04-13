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Правительство выделило средства на реконструкцию аэропорта Казани

Правительство выделило средства на реконструкцию аэропорта Казани - 13.04.2024, ПРАЙМ

Правительство выделило средства на реконструкцию аэропорта Казани

Правительство выделило 3,7 миллиарда рублей на реконструкцию аэропорта Казани, пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщение на сайте правительства РФ. | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T20:44+0300

2024-04-13T20:44+0300

2024-04-13T20:44+0300

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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Правительство выделило 3,7 миллиарда рублей на реконструкцию аэропорта Казани, пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщение на сайте правительства РФ."Более 3,7 млрд рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на реконструкцию инфраструктуры международного аэропорта Казань", — говорится в сообщении.Выделенные средства будут направлены на реконструкцию перрона, что позволит принимать свыше 30 широкофюзеляжных самолетов.Решение о реконструкции принято в связи с проведением в Казани встречи глав стран БРИКС в 2024 году. Работы планируется завершить к началу октября.

казань

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россия, казань, резервный фонд