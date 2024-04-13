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Советник мэра Антальи рассказал о проблемах с платежами

Советник мэра Антальи рассказал о проблемах с платежами - 13.04.2024, ПРАЙМ

Советник мэра Антальи рассказал о проблемах с платежами

Проблемы с платежами из России в Турцию могут незначительно сократить российский туристический поток, заявил в интервью РИА Новости советник мэра Антальи по... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T07:41+0300

2024-04-13T07:41+0300

2024-04-13T07:41+0300

экономика

турция

туризм

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СТАМБУЛ, 13 апр – ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Проблемы с платежами из России в Турцию могут незначительно сократить российский туристический поток, заявил в интервью РИА Новости советник мэра Антальи по туризму, экс-глава федерации отельеров Турции Осман Айык. По итогам 2023 года страну посетили 56,7 миллиона туристов, граждане России (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников, сообщил ранее министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. Однако в феврале Турцию посетили более 203 тысяч россиян, что на 10,8% ниже показателей февраля 2023 года, граждане РФ уступили лидерство иранцам. По словам Айыка, между Турцией и Россией нет никаких проблем, но при этом "внешнее давление и меры так или иначе в какой-то степени осложняют сотрудничество между Москвой и Анкарой". "Единственная проблема здесь связана с финансовой стороной вопроса и банками, но в прошлом уже применялись различные схемы для этого... Эта ситуация не увеличит шансы Турции, поэтому число туристов может незначительно сократиться", - заявил Айык. Собеседник добавил, что россияне выбирают именно Турцию в качестве точки транзитного пункта для поездок в другие страны, многие рейсы осуществляются со стыковкой в Стамбуле. Как отметил Айык, представители туристического сектора Турции ожидают, что Россия и Турция смогут найти формулу для решения проблемы с платежами.По словам собеседника, есть специальные приложения для отправки и приема платежей, но в целом вопрос зависит от взаимных переговоров и консультаций сторон."Чиновники должны детально это обсудить, все будет возможно", – ответил Айык на вопрос о возможном выпуске совместной российско-турецкой карты."Это задача чиновников обеих стран – рассмотреть в деталях вопрос, касающийся финансовых проблем. Я думаю, что они смогут найти простую формулу для решения этой проблемы", – сказал советник.Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, и давление на эти компании противоречит нормам межгосударственного общения. Он отмечал, что проблема с платежными переводами из России в Турцию сохраняется. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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турция, туризм