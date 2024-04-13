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Посол Антонов осудил запрет США на торговлю российскими металлами

Посол Антонов осудил запрет США на торговлю российскими металлами - 13.04.2024, ПРАЙМ

Посол Антонов осудил запрет США на торговлю российскими металлами

Запрет американских властей на торговлю российским алюминием, медью и никелем - это очередной неоправданный и политизированный шагом, а также "пальба без... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T06:00+0300

2024-04-13T06:00+0300

2024-04-13T06:03+0300

экономика

металлы

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россия

санкции против рф

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ВАШИНГТОН, 13 апр - ПРАЙМ. Запрет американских властей на торговлю российским алюминием, медью и никелем - это очередной неоправданный и политизированный шагом, а также "пальба без разбору", заявил российский посол в США Анатолий Антонов. "Объявленные жесткие запреты на торговлю отечественными алюминием, медью и никелем - очередной неоправданный и политизированный шаг. Причем данный поступок - это даже не "выстрел в ногу", а "пальба без разбору", - отметил дипломат. Антонов добавил, что нынешнее решение Вашингтона, вероятно, основано на расчетах, что в самих Соединенных Штатах цены на ресурсы не взлетят. "Однако администрация с легкостью вносит дисбалансы в работу мировых рынков, подключая к санкциям сателлитов. Малюет свои нелегитимные шаги как доказательства "лидерства" в сдерживании России. А также как попытку помешать нашим успехам в СВО", - подчеркнул он.Накануне США и Великобритания ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. В результате их оборот на Лондонской бирже металлов (LME) и Чикагской товарной бирже (CME) прекращается.После начала СВО коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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металлы, сша, россия, санкции против рф