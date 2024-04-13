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Посол Антонов осудил запрет США на торговлю российскими металлами
Посол Антонов осудил запрет США на торговлю российскими металлами - 13.04.2024, ПРАЙМ
Посол Антонов осудил запрет США на торговлю российскими металлами
Запрет американских властей на торговлю российским алюминием, медью и никелем - это очередной неоправданный и политизированный шагом, а также "пальба без... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T06:00+0300
2024-04-13T06:00+0300
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ВАШИНГТОН, 13 апр - ПРАЙМ. Запрет американских властей на торговлю российским алюминием, медью и никелем - это очередной неоправданный и политизированный шагом, а также "пальба без разбору", заявил российский посол в США Анатолий Антонов. "Объявленные жесткие запреты на торговлю отечественными алюминием, медью и никелем - очередной неоправданный и политизированный шаг. Причем данный поступок - это даже не "выстрел в ногу", а "пальба без разбору", - отметил дипломат. Антонов добавил, что нынешнее решение Вашингтона, вероятно, основано на расчетах, что в самих Соединенных Штатах цены на ресурсы не взлетят. "Однако администрация с легкостью вносит дисбалансы в работу мировых рынков, подключая к санкциям сателлитов. Малюет свои нелегитимные шаги как доказательства "лидерства" в сдерживании России. А также как попытку помешать нашим успехам в СВО", - подчеркнул он.Накануне США и Великобритания ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. В результате их оборот на Лондонской бирже металлов (LME) и Чикагской товарной бирже (CME) прекращается.После начала СВО коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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металлы, сша, россия, санкции против рф
Экономика, металлы, США, РОССИЯ, санкции против РФ
Посол Антонов осудил запрет США на торговлю российскими металлами
Антонов: запрет США на торговлю металлами из России - неоправданный и политизированный шаг
ВАШИНГТОН, 13 апр - ПРАЙМ. Запрет американских властей на торговлю российским алюминием, медью и никелем - это очередной неоправданный и политизированный шагом, а также "пальба без разбору", заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
"Объявленные жесткие запреты на торговлю отечественными алюминием, медью и никелем - очередной неоправданный и политизированный шаг. Причем данный поступок - это даже не "выстрел в ногу", а "пальба без разбору", - отметил дипломат.
Антонов добавил, что нынешнее решение Вашингтона, вероятно, основано на расчетах, что в самих Соединенных Штатах цены на ресурсы не взлетят.
Запад втайне скупает у России лучший металл во Вселенной
"Однако администрация с легкостью вносит дисбалансы в работу мировых рынков, подключая к санкциям сателлитов. Малюет свои нелегитимные шаги как доказательства "лидерства" в сдерживании России. А также как попытку помешать нашим успехам в СВО", - подчеркнул он.
Накануне США и Великобритания ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. В результате их оборот на Лондонской бирже металлов (LME) и Чикагской товарной бирже (CME) прекращается.
После начала СВО коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.