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AZUR air возобновила рейсы из Сочи в Анталью на фоне высокого спроса - 13.04.2024, ПРАЙМ
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AZUR air возобновила рейсы из Сочи в Анталью на фоне высокого спроса
AZUR air возобновила рейсы из Сочи в Анталью на фоне высокого спроса - 13.04.2024, ПРАЙМ
AZUR air возобновила рейсы из Сочи в Анталью на фоне высокого спроса
AZUR air после перерыва в 2023 году возобновил рейсы из международного аэропорта Сочи в турецкую Анталию на фоне высокого спроса, сообщили в пресс-службе... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T19:08+0300
2024-04-13T19:08+0300
экономика
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СОЧИ, 13 апр – ПРАЙМ. AZUR air после перерыва в 2023 году возобновил рейсы из международного аэропорта Сочи в турецкую Анталию на фоне высокого спроса, сообщили в пресс-службе воздушной гавани российского курорта. "Крупнейший чартерный авиаперевозчик России AZUR air после перерыва в 2023 году возобновил полеты из Сочи в Анталью (Турция). Рейсы на популярнейший среди российских туристов курорт запланированы с частотой до 7 раз в неделю на самолетах Boeing 757-200, рассчитанных на перевозку 238 пассажиров", — рассказали в пресс-службе сочинского аэропорта. В аэропорту Сочи отметили, что высокий спрос на зарубежные рейсы среди жителей Краснодарского края, а также широкие трансферные возможности аэропорта Сочи для жителей всей России позволяют авиакомпаниям регулярно расширять свои полетные программы из главного южного авиационного хаба. Дополняется, что первый рейс авиакомпании AZUR Air выполнен в субботу, время в пути - два часа. Первым пассажирам, зарегистрировавшимся на рейс, уже вручили сертификат на посещение бизнес-зала и памятные подарки от аэропорта. "Остальные 236 пассажиров премьерного рейса также не были обделены вниманием. Каждого из них аэропорт Сочи угостил фирменными пряниками и местными лакомствами. В свою очередь авиакомпания подготовила сувениры с символикой AZUR air и раскраски для самых юных пассажиров", — заключили в пресс-службе воздушной гавани курорта.
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россия, турция, анталья, рейсы
Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Анталья, рейсы
19:08 13.04.2024
 
AZUR air возобновила рейсы из Сочи в Анталью на фоне высокого спроса

Авиакомпания AZUR air возобновила рейсы из Сочи в Анталью на фоне высокого спроса

© РИА Новости . Александр Тарасенков | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Azur Air совершает посадку в аэропорту Пулково.
Самолет авиакомпании Azur Air совершает посадку в аэропорту Пулково. - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Александр Тарасенков
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СОЧИ, 13 апр – ПРАЙМ. AZUR air после перерыва в 2023 году возобновил рейсы из международного аэропорта Сочи в турецкую Анталию на фоне высокого спроса, сообщили в пресс-службе воздушной гавани российского курорта.
"Крупнейший чартерный авиаперевозчик России AZUR air после перерыва в 2023 году возобновил полеты из Сочи в Анталью (Турция). Рейсы на популярнейший среди российских туристов курорт запланированы с частотой до 7 раз в неделю на самолетах Boeing 757-200, рассчитанных на перевозку 238 пассажиров", — рассказали в пресс-службе сочинского аэропорта.
В аэропорту Сочи отметили, что высокий спрос на зарубежные рейсы среди жителей Краснодарского края, а также широкие трансферные возможности аэропорта Сочи для жителей всей России позволяют авиакомпаниям регулярно расширять свои полетные программы из главного южного авиационного хаба.
Дополняется, что первый рейс авиакомпании AZUR Air выполнен в субботу, время в пути - два часа. Первым пассажирам, зарегистрировавшимся на рейс, уже вручили сертификат на посещение бизнес-зала и памятные подарки от аэропорта.
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"Остальные 236 пассажиров премьерного рейса также не были обделены вниманием. Каждого из них аэропорт Сочи угостил фирменными пряниками и местными лакомствами. В свою очередь авиакомпания подготовила сувениры с символикой AZUR air и раскраски для самых юных пассажиров", — заключили в пресс-службе воздушной гавани курорта.
 
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