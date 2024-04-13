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СМИ: Гаага и Токио не хотят выполнять антикитайское ограничение по чипам

СМИ: Гаага и Токио не хотят выполнять антикитайское ограничение по чипам - 13.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: Гаага и Токио не хотят выполнять антикитайское ограничение по чипам

Нидерланды и Япония сопротивляются давлению Соединенных Штатов в вопросе ограничения доступа КНР к полупроводниковым технологиям, ожидая результатов выборов... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T05:32+0300

2024-04-13T05:32+0300

2024-04-13T05:32+0300

экономика

сша

китай

нидерланды

япония

микроэлектроника

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Нидерланды и Япония сопротивляются давлению Соединенных Штатов в вопросе ограничения доступа КНР к полупроводниковым технологиям, ожидая результатов выборов президента США, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Как отмечается, попытки Вашингтона оказывать давление по поводу дальнейшего пресечения доступа Китая к полупроводниковым технологиям на этой неделе столкнулись с задержкой. Нидерланды и Япония "хотят дать время для вступления в силу существующих ограничений и посмотреть, кто победит на президентских выборах в США".Источник сообщает, что американские высокопоставленные официальные лица, в том числе замминистра торговли США Алан Эстевез, встретились в понедельник с коллегами в Нидерландах. Они подняли вопрос, что компании ASML не следует обслуживать в Китае технику, которую больше не экспортирует в КНР. Американской делегации заявили, что еще слишком рано настаивать на новых мерах и стоит сначала оценить результаты недавно введенных ограничений. Как пишет агентство, японские чиновники также не согласились с призывами Вашингтона ограничить экспорт в Китай хотя бы некоторых химикатов для производства чипов. "Эта безвыходная ситуация сигнализирует о том, что неопределенность относительно шансов президента Джо Байдена в ноябре омрачает его попытки еще больше затормозить технологический подъем Китая", - говорится в сообщении. Агентство ранее сообщало, что американские власти оказывают давление на Нидерланды, ФРГ, Южную Корею и Японию, чтобы усилить ограничения доступа КНР к полупроводниковым технологиям. В частности, Вашингтон призывает Нидерланды принять меры, чтобы ASML перестала обслуживать и чинить оборудование для производства чипов, которое китайские клиенты купили до введения ограничений на продажи подобных машин в текущем году. Также Соединенные Штаты хотят, чтобы японские компании ограничили экспорт в Китай специальных химических материалов для производства чипов, в частности фоторезиста.

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сша, китай, нидерланды, япония, микроэлектроника