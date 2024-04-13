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В МО Украины заявили о скором появлении закона о демобилизации
В МО Украины заявили о скором появлении закона о демобилизации - 13.04.2024, ПРАЙМ
В МО Украины заявили о скором появлении закона о демобилизации
Версия закона о демобилизации может появиться в ближайшие месяцы, за основу взяты наработки из закона о мобилизации, сообщил спикер минобороны Дмитрий Лазуткин. | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T16:38+0300
2024-04-13T16:38+0300
2024-04-13T16:38+0300
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Версия закона о демобилизации может появиться в ближайшие месяцы, за основу взяты наработки из закона о мобилизации, сообщил спикер минобороны Дмитрий Лазуткин. По его словам, официальными источниками ранее озвучивался срок подготовки законопроекта — до восьми месяцев. Однако после дискуссий решили убрать норму по срокам. "Понятно, что людям, которые сейчас находятся на линии боевого столкновения, нужно давать передышку. В то же время, чтобы заменить людей, уже имеющих боевой опыт, нужно учитывать много разных моментов. В частности, их нужно заменить подготовленными бойцами", — резюмировал спикер. Он отметил, что для учета военнообязанных и их военно-учетных специальностей упор был сделан на закон о мобилизации.В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа Верховная Рада исключила из закона о мобилизации пункт о демобилизации через три года службы. После девяти месяцев обсуждений, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет призывать в армию новобранцев с 25 лет. Ранее на передовую брали только с 27 лет.Решение о снижении возраста призыва на службу связано с сильнейшим кадровым голодом в ВСУ. В конце 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо мобилизовать еще 500 тысяч новобранцев.
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Политика, УКРАИНА, мобилизация на Украине, закон
В МО Украины заявили о скором появлении закона о демобилизации
МО Украины представит закон о демобилизации в ближайшие месяцы
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Версия закона о демобилизации может появиться в ближайшие месяцы, за основу взяты наработки из закона о мобилизации, сообщил спикер минобороны Дмитрий Лазуткин.
По его словам, официальными источниками ранее озвучивался срок подготовки законопроекта — до восьми месяцев. Однако после дискуссий решили убрать норму по срокам.
"Понятно, что людям, которые сейчас находятся на линии боевого столкновения, нужно давать передышку. В то же время, чтобы заменить людей, уже имеющих боевой опыт, нужно учитывать много разных моментов. В частности, их нужно заменить подготовленными бойцами", — резюмировал спикер.
Он отметил, что для учета военнообязанных и их военно-учетных специальностей упор был сделан на закон о мобилизации.
В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа Верховная Рада исключила из закона о мобилизации пункт о демобилизации через три года службы.
Отмена демобилизации после трех лет службы вызвала гнев в рядах ВСУ
После девяти месяцев обсуждений, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет призывать в армию новобранцев с 25 лет. Ранее на передовую брали только с 27 лет.
Решение о снижении возраста призыва на службу связано с сильнейшим кадровым голодом в ВСУ. В конце 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо мобилизовать еще 500 тысяч новобранцев.