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У Центрального детского магазина на Лубянке появился новый владелец

У Центрального детского магазина на Лубянке появился новый владелец - 13.04.2024, ПРАЙМ

У Центрального детского магазина на Лубянке появился новый владелец

Компания "Галс-Девелопмент" заключило сделку с "Киевской площадью" о продаже Центрального детского магазина, расположенного на Лубянке в центре Москвы,... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T08:48+0300

2024-04-13T08:48+0300

2024-04-13T09:01+0300

россия

детский мир

москва

сделка

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Компания "Галс-Девелопмент" заключило сделку с "Киевской площадью" о продаже Центрального детского магазина, расположенного на Лубянке в центре Москвы, рассказал РИА Недвижимость ознакомленный со сделкой источник."Факт сделки подтверждаем", - сообщил представитель компании. Тем не менее, сам "Галс-Девелопмент" никакиз комментариев касательно сделки не сделал.ГК "Галс-Девелопмент" представляет собой российскую строительную компанию, специализирующаяся на сегментах коммерческой, жилой и загородной недвижимости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, детский мир, москва, сделка