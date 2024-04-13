https://1prime.ru/20240413/detskiy-mir-847356403.html
У Центрального детского магазина на Лубянке появился новый владелец
У Центрального детского магазина на Лубянке появился новый владелец - 13.04.2024, ПРАЙМ
У Центрального детского магазина на Лубянке появился новый владелец
Компания "Галс-Девелопмент" заключило сделку с "Киевской площадью" о продаже Центрального детского магазина, расположенного на Лубянке в центре Москвы,... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T08:48+0300
2024-04-13T08:48+0300
2024-04-13T09:01+0300
россия
детский мир
москва
сделка
https://cdnn.1prime.ru/img/82314/91/823149172_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_3154e9ad7effea308f712e89985192a0.jpg
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Компания "Галс-Девелопмент" заключило сделку с "Киевской площадью" о продаже Центрального детского магазина, расположенного на Лубянке в центре Москвы, рассказал РИА Недвижимость ознакомленный со сделкой источник."Факт сделки подтверждаем", - сообщил представитель компании. Тем не менее, сам "Галс-Девелопмент" никакиз комментариев касательно сделки не сделал.ГК "Галс-Девелопмент" представляет собой российскую строительную компанию, специализирующаяся на сегментах коммерческой, жилой и загородной недвижимости.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82314/91/823149172_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_93e8f359b41a4fffbc378426ac9f995c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, детский мир, москва, сделка
РОССИЯ, Детский мир, МОСКВА, сделка
У Центрального детского магазина на Лубянке появился новый владелец
РИА НедвиЖимость: "Киевская площадь" купила Центральный детский магазин на Лубянке
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Компания "Галс-Девелопмент" заключило сделку с "Киевской площадью" о продаже Центрального детского магазина, расположенного на Лубянке в центре Москвы, рассказал РИА Недвижимость ознакомленный со сделкой источник.
"Факт сделки подтверждаем", - сообщил представитель компании.
Тем не менее, сам "Галс-Девелопмент" никакиз комментариев касательно сделки не сделал.
ГК "Галс-Девелопмент" представляет собой российскую строительную компанию, специализирующаяся на сегментах коммерческой, жилой и загородной недвижимости.