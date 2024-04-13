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У Центрального детского магазина на Лубянке появился новый владелец - 13.04.2024, ПРАЙМ
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У Центрального детского магазина на Лубянке появился новый владелец
У Центрального детского магазина на Лубянке появился новый владелец - 13.04.2024, ПРАЙМ
У Центрального детского магазина на Лубянке появился новый владелец
Компания "Галс-Девелопмент" заключило сделку с "Киевской площадью" о продаже Центрального детского магазина, расположенного на Лубянке в центре Москвы,... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T08:48+0300
2024-04-13T09:01+0300
россия
детский мир
москва
сделка
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Компания "Галс-Девелопмент" заключило сделку с "Киевской площадью" о продаже Центрального детского магазина, расположенного на Лубянке в центре Москвы, рассказал РИА Недвижимость ознакомленный со сделкой источник."Факт сделки подтверждаем", - сообщил представитель компании. Тем не менее, сам "Галс-Девелопмент" никакиз комментариев касательно сделки не сделал.ГК "Галс-Девелопмент" представляет собой российскую строительную компанию, специализирующаяся на сегментах коммерческой, жилой и загородной недвижимости.
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россия, детский мир, москва, сделка
РОССИЯ, Детский мир, МОСКВА, сделка
08:48 13.04.2024 (обновлено: 09:01 13.04.2024)
 
У Центрального детского магазина на Лубянке появился новый владелец

РИА НедвиЖимость: "Киевская площадь" купила Центральный детский магазин на Лубянке

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦентральный детский магазин на Лубянке" в Москве
Центральный детский магазин на Лубянке в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Компания "Галс-Девелопмент" заключило сделку с "Киевской площадью" о продаже Центрального детского магазина, расположенного на Лубянке в центре Москвы, рассказал РИА Недвижимость ознакомленный со сделкой источник.
"Факт сделки подтверждаем", - сообщил представитель компании.
Тем не менее, сам "Галс-Девелопмент" никакиз комментариев касательно сделки не сделал.
ГК "Галс-Девелопмент" представляет собой российскую строительную компанию, специализирующаяся на сегментах коммерческой, жилой и загородной недвижимости.
 
РОССИЯДетский мирМОСКВАсделка
 
 
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