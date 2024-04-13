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Сто рублей за доллар: вот чему все хотят помешать

Сто рублей за доллар: вот чему все хотят помешать - 13.04.2024, ПРАЙМ

Сто рублей за доллар: вот чему все хотят помешать

Движение рубля к мировым валютам остается разнонаправленным, однако путь к новой важной отметке – 96 рублей за доллар уже открыт. Она будет достигнута, если не... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T03:03+0300

2024-04-13T03:03+0300

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МОСКВА, 13 апр – ПРАЙМ. Движение рубля к мировым валютам остается разнонаправленным, однако путь к новой важной отметке – 96 рублей за доллар уже открыт. Она будет достигнута, если не вмешаются важные факторы, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Статданные по США и России, снижение доли "токсичных" валют в биржевых торгах в пользу юаня, рост объемов продажи выручки экспортерами и оборота внешней торговли продолжат влиять на рубль на следующей неделе."Еще одна причина - сохранение потенциала роста цен Brent до 96 долларов за баррель, а затем и до психологически важной отметки 100 долларов за баррель. Этому способствуют относительно сбалансированный спрос и предложение, дисциплина ОПЕК+ в сокращении добычи, а также эскалация геополитических рисков на Ближнем Востоке", - сказал Антонов.Технический анализ показывает, что рубль продолжает находиться под умеренным давлением. Курс доллара преодолел сопротивление на уровне 93,3-93,5 рублей, открыв путь к 96 рублям. Следующий знаковый рубеж – психологическая отметка 100 рублей за доллар.Но об этом пока нет речи. Наличие поддержки со стороны экспортеров и улучшение внешнеторговых показателей ограничивают темпы ослабления российской валюты. Для евро цель - 103,6 рубля, для юаня - 13 рублей.Ключевыми рисками для рубля в ближайшей перспективе остаются возможное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, а также геополитические факторы. "Вместе с тем, стабильность внешнеторговых показателей России и действия властей по поддержке национальной валюты должны ограничивать темпы ее ослабления", - заключил аналитик.

https://1prime.ru/20240412/rubl-847320092.html

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