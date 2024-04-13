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Удержат ли рублевые "быки" уровень 93,5 рубля за доллар?

Удержат ли рублевые "быки" уровень 93,5 рубля за доллар? - 13.04.2024, ПРАЙМ

Удержат ли рублевые "быки" уровень 93,5 рубля за доллар?

Курс российской валюты против основных валют, торгующихся на Московской бирже, на завершившейся рабочей неделе вышел вниз из стабилизационного коридора,... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T06:11+0300

2024-04-13T06:11+0300

2024-04-13T06:11+0300

экономика

мнения аналитиков

курсы валют

?1712977894

МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Курс российской валюты против основных валют, торгующихся на Московской бирже, на завершившейся рабочей неделе вышел вниз из стабилизационного коридора, сохранявшего свою актуальность несколько недель подряд.При этом инвалюты обновили локальные максимумы на российском валютном рынке: доллар – с 30 октября 2023 года - 93,94 рубля, юань – с 21 декабря - 12,94 рубля, евро - с 18 марта - 101,43 рубля.Сокращение продажи валюты экспортерами после прохождения пика налогового периода марта убрало поддержку у российской валюты.При этом новые сложности с прохождением внешнеторговых платежей через банки дружественных стран, опасающиеся вторичных санкций США, увеличивали давление на рубль.В итоге, на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю вырос на 93 копейки до 93,43 рубля, юаня — на 10 копеек до 12,86 рубля, евро –упал на 55 копеек до 99,61 рубля. Евровалюта на форексе за неделю упала с 1,0835 доллара до 1,0623 доллара, чем и объясняется такая ее динамика относительно рубля.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели подросла в район 8,45 тысячи против 8,4 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ УШЕЛ ВНИЗ ИЗ КОРИДОРАРубль начал рабочую неделю понижением против основных валют на Мосбирже. Уменьшившиеся объемы торгов свидетельствовали о снижении активности экспортеров по продаже валютной выручки после прохождения пика налогового периода марта.Игроки рынка обратили внимание на оценки ЦБ РФ, согласно которым чистые покупки валюты населением на рынке в марте выросли до 1,7 миллиарда долларов с 1,1-1,2 миллиарда в январе-феврале. Это оказалось сопоставимо с уровнями начала 2023 года, если не брать в расчет всплеск покупок валюты в ноябре-декабре (1,8-2 миллиарда). При этом на покупку долларов и евро в марте пришлось 81% от общего объема покупок инвалюты.Между тем, продажи валюты крупнейшими экспортерами выросли в марте до 12,1 миллиарда долларов с 10,4 миллиарда. Это могло быть связано, как с ростом налоговых выплат, так и с увеличением экспорта на фоне роста сырьевых цен. В итоге, это стало позитивом для рубля.В середине недели стало ясно, что курс инвалют все же вышел вверх из консолидационных коридоров, длившихся несколько недель. Таким образом, видимо, начал проявляться кумулятивный эффект от резкого сокращения (с 7,1 миллиарда рублей до 0,6 миллиарда) в апреле объема ежедневных продаж валюты Цетробанком РФ в рамках операций с ФНБ.ПРОГНОЗЫЗавершение рабочей недели рубль провел в попытках стабилизации-коррекции вверх против основных валют после ощутимого ослабления в первой половине недели. При этом игроки рынка обратили внимание на поддерживающие российскую валюту оценки ЦБ РФ, превзошедшие ожидания аналитиков.Профицит счета текущих операций подскочил в марте до 13,4 миллиарда долларов против 5,2 миллиарда в феврале. Профицит торгового баланса товаров и услуг вырос в марте до 14,8 миллиарда долларов против 5,4 миллиарда в феврале.Кроме того, Минфин РФ заявил, что дефицит федерального бюджета РФ за январь-март, по предварительной оценке, составил 607 миллиардов рублей, или 0,3% ВВП, нефтегазовые доходы бюджета выросли на 79,1% - до 2,928 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 43,2%, до 5,791 триллиона рублей. Динамика поступления доходов и финансирования расходов в первом квартале свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете, отметили в Минфине.Таким образом, фундаментальные факторы курсообразования рубля остаются позитивными, и это помогает рублевым "быкам" удерживать курс от прохода выше сопротивления 93,5 рубля за доллар. Однако если это произойдет, то курс до пика налогов апреля может "пощупать" уровень в районе 95 рублей, что в свою очередь поможет заинтересованным ведомствам убедить остальных в необходимости продлить обязательную продажу выручки экспортерами. В итоге рубль на таких новостях может после этого попробовать вернуться ниже 93,5 рубля.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, курсы валют