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Экспорт товаров из России в марте вырос до максимума с декабря 2022 года - 13.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240413/eksport-847362254.html
Экспорт товаров из России в марте вырос до максимума с декабря 2022 года
Экспорт товаров из России в марте вырос до максимума с декабря 2022 года - 13.04.2024, ПРАЙМ
Экспорт товаров из России в марте вырос до максимума с декабря 2022 года
Экспорт товаров из России в марте вырос на 30-40%, достигнув максимума с декабря 2022 года, пишет РБК. | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T19:41+0300
2024-04-13T19:41+0300
экономика
россия
торговля
торговый баланс
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Экспорт товаров из России в марте вырос на 30-40%, достигнув максимума с декабря 2022 года, пишет РБК.СОгласно оценке торгового баланса Банка России, экспорт товаров в марте увеличился на 30-40% по сравнению с началом года. Профицит торговли товарами возрос до 16,7 миллиарда долларов, что стало максимумом с декабря 2022 года (в январе и феврале было 7–8 миллиардов долларов, в марте 2023 года — около 13 миллиардов).Ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко заявил, что рост экспорта в марте почти полностью связан с сезонными факторами, а также ростом цен на нефть в этом году.По данным МЭР, в марте средняя цена российской нефти Urals составила 70,3 доллара за баррель (включая логистику) против 68,3 доллара в феврале.Отмечается, что незначительная реакция курса на рост профицита торговли в марте свидетельствует о том, что эта избыточная валюта не поступила на российский валютный рынок.
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россия, торговля, торговый баланс
Экономика, РОССИЯ, торговля, торговый баланс
19:41 13.04.2024
 
Экспорт товаров из России в марте вырос до максимума с декабря 2022 года

РБК: экспорт товаров из России в марте вырос до уровня декабря 2022 года

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПорт Владивостока
Порт Владивостока - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Экспорт товаров из России в марте вырос на 30-40%, достигнув максимума с декабря 2022 года, пишет РБК.
СОгласно оценке торгового баланса Банка России, экспорт товаров в марте увеличился на 30-40% по сравнению с началом года. Профицит торговли товарами возрос до 16,7 миллиарда долларов, что стало максимумом с декабря 2022 года (в январе и феврале было 7–8 миллиардов долларов, в марте 2023 года — около 13 миллиардов).
Ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко заявил, что рост экспорта в марте почти полностью связан с сезонными факторами, а также ростом цен на нефть в этом году.
По данным МЭР, в марте средняя цена российской нефти Urals составила 70,3 доллара за баррель (включая логистику) против 68,3 доллара в феврале.
Отмечается, что незначительная реакция курса на рост профицита торговли в марте свидетельствует о том, что эта избыточная валюта не поступила на российский валютный рынок.
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
Сальдо торгового баланса за январь-февраль сократилось на $2,9 миллиарда
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ЭкономикаРОССИЯторговляторговый баланс
 
 
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