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Брюссель стал закупать еще больше российского газа, пишет СМИ - 13.04.2024, ПРАЙМ
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Брюссель стал закупать еще больше российского газа, пишет СМИ
Брюссель стал закупать еще больше российского газа, пишет СМИ - 13.04.2024, ПРАЙМ
Брюссель стал закупать еще больше российского газа, пишет СМИ
Брюссель, подыгрывая Вашингтону, перешел с трубопроводного СПГ на танкерный, он продолжает закупать российский газ, хотя энергоресурс стал в разы дороже, пишет... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T12:19+0300
2024-04-13T13:24+0300
энергетика
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сша
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МОСКВА, 13 апреля - ПРАЙМ. Брюссель, подыгрывая Вашингтону, перешел с трубопроводного СПГ на танкерный, он продолжает закупать российский газ, хотя энергоресурс стал в разы дороже, пишет издание infoBRICS.Как сообщают авторы статьи, на протяжении долгого времени Запад продвигал идею виновности России в подрыве своих же трубопроводов "Северного потока" и "Северного потока - 2". По их словам, в связи с необоснованностью обвинения Москвы в теракте, США возложили ответственность за происшествие на "таинственную проукраинскую группу".Тем не менее, как отмечают журналисты, тот факт, что США получили огромную прибыль после взрыва "Северных потоков" и последовавшего за этим экономического разрыва между ЕС и Россией, делает причастность Вашингтона еще более очевидной.Упоминается, что невозможность покупать трубопроводный газ обернулась Евросоюзу необходимостью заменить его на танкерный. Согласно докладу Кеннеди, Брюссель стал активно наращивать закупку российского СПГ, поставляемого из западных портов. Так, по статистическим данным, ЕС становится крупнейшим покупателем российского энергоресурса, даже несмотря на то, что он влетает европейскому блоку "в копеечку".Авторы статьи подчеркивают, что таким образом Брюссель совершенно не озабочен ни финансовым, ни экономическим благополучием своих граждан.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;
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россия, европа, сша, спг
Энергетика, РОССИЯ, ЕВРОПА, США, СПГ
12:19 13.04.2024 (обновлено: 13:24 13.04.2024)
 
Брюссель стал закупать еще больше российского газа, пишет СМИ

infoBRICS: после подрыва газопроводов ЕС стал закупать еще больше газа из России

© CC BY 2.0 / Marco Verch Professional PhotographerДоллары, газ
Доллары, газ - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2024
© CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer
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МОСКВА, 13 апреля - ПРАЙМ. Брюссель, подыгрывая Вашингтону, перешел с трубопроводного СПГ на танкерный, он продолжает закупать российский газ, хотя энергоресурс стал в разы дороже, пишет издание infoBRICS.
Как сообщают авторы статьи, на протяжении долгого времени Запад продвигал идею виновности России в подрыве своих же трубопроводов "Северного потока" и "Северного потока - 2". По их словам, в связи с необоснованностью обвинения Москвы в теракте, США возложили ответственность за происшествие на "таинственную проукраинскую группу".
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Тем не менее, как отмечают журналисты, тот факт, что США получили огромную прибыль после взрыва "Северных потоков" и последовавшего за этим экономического разрыва между ЕС и Россией, делает причастность Вашингтона еще более очевидной.
Упоминается, что невозможность покупать трубопроводный газ обернулась Евросоюзу необходимостью заменить его на танкерный. Согласно докладу Кеннеди, Брюссель стал активно наращивать закупку российского СПГ, поставляемого из западных портов. Так, по статистическим данным, ЕС становится крупнейшим покупателем российского энергоресурса, даже несмотря на то, что он влетает европейскому блоку "в копеечку".
Авторы статьи подчеркивают, что таким образом Брюссель совершенно не озабочен ни финансовым, ни экономическим благополучием своих граждан.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>
 
ЭнергетикаРОССИЯЕВРОПАСШАСПГ
 
 
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