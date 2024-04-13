https://1prime.ru/20240413/evrosoyuz-847360804.html

Глава Еврокомиссии обвинила АдГ в агитации против ЕС

Глава Еврокомиссии обвинила АдГ в агитации против ЕС - 13.04.2024, ПРАЙМ

Глава Еврокомиссии обвинила АдГ в агитации против ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила правую немецкую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) в агитации против политики Евросоюза и "восхищении... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T16:46+0300

2024-04-13T16:46+0300

2024-04-13T16:53+0300

политика

ес

урсула фон дер ляйен

политика

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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила правую немецкую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) в агитации против политики Евросоюза и "восхищении Кремлем", пишет Politico. "Они (партия АдГ — прим. ред.) уже давно агитируют против Европейского союза... Они никогда не скрывали своего восхищения презирающим демократию Кремлем...", — цитирует Politico заявление фон дер Ляйен, сделанное на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) в немецком Хиндельсхайме в пятницу. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что не удивлена начатым спецслужбами Чехии расследованием в отношении кандидатов от АдГ, баллотирующихся на выборах в Еврокомиссию. Ранее премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, не представив при этом каких-либо конкретных фактов, что Бельгия расследует утверждения о якобы имевших место попытках России вмешаться в европейские выборы с целью продвижения определенных кандидатов. Ранее чешские СМИ опубликовали материал, согласно которому ряд европейских чиновников якобы получали деньги от портала Voice of Europe для распространения пророссийских нарративов, в том числе об украинском конфликте.Обвинения в иностранном вмешательстве в политические процессы в ЕС участились перед выборами в Европейский парламент, которые запланированы на 6-9 июня. РФ отвергала обвинения Запада в якобы вмешательстве, называя их голословными. МИД России заявил, что Россия будет пресекать любые попытки "вмешательства во внутренние дела и подрывной активности" из-за границы.

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ес, урсула фон дер ляйен, политика