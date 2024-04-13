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Глава Еврокомиссии обвинила АдГ в агитации против ЕС - 13.04.2024, ПРАЙМ
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Глава Еврокомиссии обвинила АдГ в агитации против ЕС
Глава Еврокомиссии обвинила АдГ в агитации против ЕС - 13.04.2024, ПРАЙМ
Глава Еврокомиссии обвинила АдГ в агитации против ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила правую немецкую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) в агитации против политики Евросоюза и "восхищении... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T16:46+0300
2024-04-13T16:53+0300
политика
ес
урсула фон дер ляйен
политика
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила правую немецкую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) в агитации против политики Евросоюза и "восхищении Кремлем", пишет Politico. "Они (партия АдГ — прим. ред.) уже давно агитируют против Европейского союза... Они никогда не скрывали своего восхищения презирающим демократию Кремлем...", — цитирует Politico заявление фон дер Ляйен, сделанное на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) в немецком Хиндельсхайме в пятницу. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что не удивлена начатым спецслужбами Чехии расследованием в отношении кандидатов от АдГ, баллотирующихся на выборах в Еврокомиссию. Ранее премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, не представив при этом каких-либо конкретных фактов, что Бельгия расследует утверждения о якобы имевших место попытках России вмешаться в европейские выборы с целью продвижения определенных кандидатов. Ранее чешские СМИ опубликовали материал, согласно которому ряд европейских чиновников якобы получали деньги от портала Voice of Europe для распространения пророссийских нарративов, в том числе об украинском конфликте.Обвинения в иностранном вмешательстве в политические процессы в ЕС участились перед выборами в Европейский парламент, которые запланированы на 6-9 июня. РФ отвергала обвинения Запада в якобы вмешательстве, называя их голословными. МИД России заявил, что Россия будет пресекать любые попытки "вмешательства во внутренние дела и подрывной активности" из-за границы.
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ес, урсула фон дер ляйен, политика
Политика, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, политика
16:46 13.04.2024 (обновлено: 16:53 13.04.2024)
 
Глава Еврокомиссии обвинила АдГ в агитации против ЕС

Politico: Глава ЕК обвинила АдГ в симпатии к России и агитации против ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкСаммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе
Саммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила правую немецкую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) в агитации против политики Евросоюза и "восхищении Кремлем", пишет Politico.
"Они (партия АдГ — прим. ред.) уже давно агитируют против Европейского союза... Они никогда не скрывали своего восхищения презирающим демократию Кремлем...", — цитирует Politico заявление фон дер Ляйен, сделанное на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) в немецком Хиндельсхайме в пятницу.
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что не удивлена начатым спецслужбами Чехии расследованием в отношении кандидатов от АдГ, баллотирующихся на выборах в Еврокомиссию.
Ранее премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, не представив при этом каких-либо конкретных фактов, что Бельгия расследует утверждения о якобы имевших место попытках России вмешаться в европейские выборы с целью продвижения определенных кандидатов.
Ранее чешские СМИ опубликовали материал, согласно которому ряд европейских чиновников якобы получали деньги от портала Voice of Europe для распространения пророссийских нарративов, в том числе об украинском конфликте.
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
Совет ЕС утвердил директиву об уголовном наказании за обход санкций
Вчера, 12:49
Обвинения в иностранном вмешательстве в политические процессы в ЕС участились перед выборами в Европейский парламент, которые запланированы на 6-9 июня. РФ отвергала обвинения Запада в якобы вмешательстве, называя их голословными.
МИД России заявил, что Россия будет пресекать любые попытки "вмешательства во внутренние дела и подрывной активности" из-за границы.
 
ПолитикаЕСУрсула фон дер Ляйенполитика
 
 
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