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Финляндия вводит новые ограничения по работе КПП на границе с Россией
Финляндия вводит новые ограничения по работе КПП на границе с Россией - 13.04.2024, ПРАЙМ
Финляндия вводит новые ограничения по работе КПП на границе с Россией
Финляндия с 15 апреля вводит новые ограничения по работе пунктов пропуска на границе с Россией, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T14:38+0300
2024-04-13T14:38+0300
2024-04-13T14:38+0300
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Финляндия с 15 апреля вводит новые ограничения по работе пунктов пропуска на границе с Россией, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "Движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа будет приостановлено для прогулочных судов. Также на неопределенный срок закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Кроме того, Финляндия продлила полное закрытие всех сухопутных КПП на границе с Россией (Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус) до особого распоряжения, напомнили в ФТС. Ранее в российской таможне, комментируя решение Финляндии продлить закрытие границы с РФ до дальнейшего уведомления, сообщили РИА Новости о стабильной ситуации в пунктах пропуска на границе России с Финляндией. Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Общая протяжённость канала — 57,3 километра. Российская часть канала (34 километра) и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысячи судов в обоих направлениях, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн.
https://1prime.ru/20240411/finlyandiya-847290127.html
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финляндия, российско-финская граница, кпп, пункты пропуска, закрытие границы с финляндией
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, российско-финская граница, КПП, пункты пропуска, закрытие границы с Финляндией
Финляндия вводит новые ограничения по работе КПП на границе с Россией
ФТС: Финляндия с 15 апреля ограничит движение для прогулочных судов по Сайменскому каналу
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ.
Финляндия с 15 апреля вводит новые ограничения по работе пунктов пропуска на границе с Россией, сообщает
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
"Движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа будет приостановлено для прогулочных судов. Также на неопределенный срок закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, Финляндия продлила полное закрытие всех сухопутных КПП на границе с Россией (Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус) до особого распоряжения, напомнили в ФТС.
Ранее в российской таможне, комментируя решение Финляндии продлить закрытие границы с РФ до дальнейшего уведомления, сообщили РИА Новости о стабильной ситуации в пунктах пропуска на границе России с Финляндией.
Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Общая протяжённость канала — 57,3 километра. Российская часть канала (34 километра) и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысячи судов в обоих направлениях, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн.
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