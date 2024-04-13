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СМИ: в Австрии хотят принять закон о прекращении импорта российского газа

СМИ: в Австрии хотят принять закон о прекращении импорта российского газа - 13.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: в Австрии хотят принять закон о прекращении импорта российского газа

Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер, представляющая партию "Зеленые", выступила с инициативой о прекращении поставок газа из России и подготовила... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T05:53+0300

2024-04-13T05:53+0300

2024-04-13T05:53+0300

энергетика

австрия

газ

газпром

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ВЕНА, 13 апр - ПРАЙМ. Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер, представляющая партию "Зеленые", выступила с инициативой о прекращении поставок газа из России и подготовила соответствующий проект закона, пишет австрийская газета Kleine Zeitung. Гевесслер в феврале заявила о планах изучить варианты выхода из долгосрочных контрактов между OMV и "Газпромом", которые действуют до 2040 года. В OMV позже заявили, что для отказа от российского газа законодателям нужно создать правовую основу. Также компания заверила, что в случае необходимости сможет поставлять потребителям в Австрии на 100% нероссийский газ. Глава МИД Александер Шалленберг отмечал в марте, что республика планирует к 2027 году полностью отказаться от российского газа. Как пишет издание, Гевесслер завершила разработку своих планов по постепенному прекращению поставок российского газа, и теперь ей нужно получить одобрение партии канцлера Карла Нехаммера - Австрийской народной партии (ÖVP) - и большинство в две трети голосов в национальном совете - парламенте.Австрийская газета Kurier пишет, что Гевесслер направила канцлеру проект закона об обязательстве диверсификации для поставщиков газа. Предложенные поправки к законодательству призваны сократить долю импорта российского газа с примерно 90% до 0% в 2027/2028 газовом году (1 октября - 30 сентября). Газета Kurier, ссылаясь на законопроект, оказавшийся в ее распоряжении, уточняет, что законодательные предложения министра включают поправки к Закону о газовой промышленности, Закону о диверсификации газа и Закону о регулировании энергетики. Начиная с 2024/25 газового года, каждый поставщик газа в Австрии будет обязан предоставить доказательства увеличения доли нероссийского природного газа. В декабре 2023 года 98% импортируемого Австрией газа поступало из России, в январе 2024 года - 97%, а в феврале - 87%.

https://1prime.ru/20240412/gaz-847335772.html

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австрия, газ, газпром, россия, санкции против рф