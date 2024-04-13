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Когда понадобятся деньги, лучше надеяться не только на государство

Когда понадобятся деньги, лучше надеяться не только на государство - 13.04.2024, ПРАЙМ

Когда понадобятся деньги, лучше надеяться не только на государство

Программа долгосрочных накоплений, которая сейчас внедряется через НПФ – новый механизм на рынке "длинных" денег. Как она будет работать, кто в ней... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T09:00+0300

2024-04-13T09:00+0300

2024-04-13T09:00+0300

интервью

напф

пенсии

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МОСКВА, 13 апр – ПРАЙМ. Программа долгосрочных накоплений, которая сейчас внедряется через НПФ – новый механизм на рынке "длинных" денег. Как она будет работать, кто в ней заинтересован, и есть ли сейчас конкуренция за доступ к сбережениям граждан, рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Беседовала Анастасия Селезнева. - Сергей Юрьевич, расскажите о текущей ситуации на рынке негосударственных пенсионных фондов? Есть ли какие-нибудь трудности у участников? Может быть, кто-то уйдет, кто-то останется? В целом – ждать ли изменений?- Ситуацию можно охарактеризовать, как достаточно стабильную, устойчивую. Количество фондов сокращается плавно, за пять лет - с 52 до 36. Но появился еще один фонд, 37-й, но пока он не получил лицензию, поэтому для чистоты оценки количества игроков мы его не считаем. Важно не 36 или 37, а тенденция. И тенденция очевидная. Чем меньше игроков, тем выше качество, поскольку некрупные фонды - это все акционерные общества, которые не приносят достаточного финансового результата и либо сдают лицензии, либо сливаются.Мы видим две таких формы сокращения количества игроков. Достаточно жесткие требования регулятора, Банка России, заставляют фонды очень тщательно относиться к своей текущей деятельности, обеспечивают качественный контроль. И когда я говорю о том, что рынок очень устойчивый и очень высокого качества, это как раз следствие наведения порядка в сегменте негосударственных пенсионных фондов регулятором в первую очередь, отказа от сомнительных или недобросовестных практик.Нынешнего числа фондов достаточно для того, чтобы выполнять функцию негосударственного пенсионного обеспечения. А за качество наши граждане голосуют рублем, оно подтверждено цифрами. За пять лет объем денег под управлением пенсионных фондов с 3,9 триллиона рублей увеличился до более чем пяти триллионов рублей.При этом макроэкономические характеристики сегодняшнего дня говорят о том, что, наверное, нужен какой-то дополнительный импульс, чтобы мотивировать граждан участвовать в программах негосударственного пенсионного обеспечения и использовать долгосрочные финансовые инструменты.- Для этого внедряется программа долгосрочных накоплений, в которой фонды принимают непосредственное участие. Рядовым гражданам она выгодна?Во-первых, гражданин ничем практически не рискует. Фонды, которые являются единственными провайдерами этого продукта – очень надежный инструмент. Они гарантированы и действующим законодательством, например, фонд не может показать убыток, он обязательно безубыточен для своего клиента. Второе - размер защиты больше, чем в банковском секторе, там 1,4 миллиона рублей, в пенсионном фонде 2,8 миллиона в рамках программы долгосрочных сбережений. И на рынке пенсионных фондов не было ни одного банкротства, что говорит тоже о качестве рынка.Второй элемент этой программы – финансовая мотивация граждан. Я бы тут выделил несколько аспектов. Первое: вы можете, не обременяя себя большим изъятием средств из текущего потребления, накапливать на будущий период достаточную сумму. Второе: подключается инструмент софинансирования со стороны государства.36 тысяч рублей – лимит на софинансирование, но важно, что на каждый ваш рубль государство тоже дает свои деньги. Третий источник, который увеличивает сумму накоплений – ваши средства по программе обязательного пенсионного страхования. Сейчас вы никак не можете их использовать, а после принятия программы долгосрочных сбережений сможете вложить их в ПДС. Это тоже снизит нагрузку на ваш кошелек. И плюс налоговые льготы. Вы можете на эти суммы получить вычет, в зависимости от суммы 13% или 15%. Он создает дополнительную мотивацию - вы возвращаете деньги, уплаченные в виде налогов. Так что клиенты совершенно точно выигрывают.- А фонды? Будут ли проигравшие?Я думаю, что выигрывают те фонды, которые будут наиболее успешны в привлечении новых клиентов в программу. Стартовые условия практически у всех одинаковые. Фонды, обладающие разветвленной сетью филиалов и представительств, имеют определенные преимущества. Ну а жизнь покажет, кто из них наиболее успешен. Тот, кто первый сумеет предложить понятный и удобный для нового клиента продукт и объяснить, как я сейчас объясняю, преимущества участия в программе, первым получит доступ к клиентской базе. Проигравшие вряд ли будут, ведь структура пенсионного обеспечения устроена так, что большинство продуктов и денег, формируясь в рамках корпоративных программ пенсионного обеспечения, никуда не исчезнут. И мы видим, что этот рынок никуда не исчезает, не стагнирует, продолжает развиваться. Но тот, кто сумеет наилучшим образом продвигатьПДС, получит определенное преимущество.- Но для заработка средства нужно инвестировать, а куда? Есть ли ограничения?- Требования к инвестиционному портфелю, к устойчивости инвестиционного портфеля, к гарантиям безубыточности не меняются, фонды обязаны их соблюдать. И это хорошо, потому что пенсионные фонды во всем мире, и у нас тоже, один из самых консервативных инвесторов в рынок. Они приобретают наиболее защищенные бумаги, активы. Но при этом они всегда чуть менее доходные. Но если вы мыслите горизонтами 10, 15 лет, вам важно не столько заработать на конъюнктуре финансового рынка, на скачках бумаг, а обеспечивать надежность сбережений. По статистике, фонды на долгосрочных периодах всегда устойчиво выше инфляции показывают доходность. Не думаю, что структура портфеля сильно поменяется. В основном это долговые бумаги, корпоративные и государственные. Ну а фонды, получив большую ликвидность, будут, в том числе, больше в акции вкладывать, что для финансового рынка, конечно, хорошо. И регулятор сейчас анонсировал и подготовил изменения в законодательство, которые расширяют возможность инвестиций в акции. Но, еще раз говорю, это не создаст никаких дополнительных рисков для клиентов.- Как будет формироваться доход по программе? Нужно ли будет платить с него налог?- Закон так написан, что если получателем инвестиционного дохода являетесь вы или близкие родственники, то вы освобождены от уплаты налога на доход физических лиц. Если кто-то другой, то он выплачивает налог. Сейчасидет донастройка налоговых моментов, но, кажется, то, о чем мы договорились, достаточно, чтобы создать механизм мотивации.- Посоветуйте, с какого возраста лучше подключаться к программе?- Конечно, чем раньше вы войдете в эту систему, тем лучше – ведь она рассчитана на то, чтобы много лет откладывать по чуть-чуть, чтобы на выходе получить крупную сумму. Начало трудового стажа – надо сразу включаться. Но молодежь обычно скептически относится к идее вкладывать в будущее. Они предпочитают тратить на текущие потребности, совершая дорогие или недорогие покупки. И во всем мире то же самое. Мы живем в эпоху коротких форм - не только в литературе, кино, искусстве или в социальных сетях, но и в плане отношения к деньгам и к запросу, что является услугой и товаром, на который вы готовы потратить деньги. Для изменения необходимо развивать финансовую грамотность, чтобы человек понимал – настанет период, когда деньги понадобятся, и надеяться только на государство не совсем правильно.Государство очень много делает для того, чтобы реализовать социальную политику, обеспечить социальную стабильность и уверенность в будущем. У нас не прекращалась, несмотря ни на санкционное давление, ни на какие-то периоды экономических сложностей, программа индексирования заработных плат и пенсий. И мы видим, что это дает определенные плоды. Но дополнительный источник формирования будущих финансовых возможностей – это всегда хорошо. И чем раньше ты вступаешь в эту программу, тем меньше объем средств, которые ты можешь отчислять за счет длительности периода, что снижает нагрузку на твой ежемесячный бюджет.- А для предпенсионеров это вообще имеет смысл?- Ограничений нет никаких. И предпенсионер и пенсионер могут быть участником этой программы. Плюс, если ты был участником обязательной пенсионной программы, у тебя есть какой-то накопленный объем средств, который ты можешь использовать как вклад в эту систему, что тоже хорошо.- Не могу не задать личный вопрос: вы сами уже участвуете в Программе?- Конечно, конечно. Хотя это уже не начало трудового стажа, но, конечно, участвую. -Вернемся к ситуации на рынке НПФ. Вы говорили, что число фондов значительно снизилось. Что произошло с деньгами участников закрывшихся фондов?- Закрывшиеся фонды не являются риском для клиентов. Если это происходит путем сделки по слиянию и поглощению, то юрлица объединяются, и фонд становится частью другого фонда, который приобретает его. Ему переходят обязательства перед клиентами этого фонда. Никаких рисков для них не возникает. Если происходит отзыв лицензии, то пенсию продолжают платить и выплаты продолжает делать другой фонд, назначенный Агентством по страхованию вкладов. Это обеспечивается за счет обязательных отчислений в АСВ и формирования страхового резерва каждым фондом в силу закона. Поэтому уход с рынка кого-то не приводит ни к каким негативным последствиям для клиентов этих фондов и вообще рынка пенсионного обеспечения.- В систему НПФ планируется включать страховые компании. Для чего? Как это повлияет на работу фондов? Будет ли страховое покрытие касаться вложенной суммы или инвестдохода тоже?- Все, что развивает и поддерживает конкуренцию – это хорошо и надо приветствовать. Все, что является инструментом дополнительного привлечения конечного клиента в программу долгосрочного сбережения, тоже надо приветствовать. Важно, чтобы требования, которые обеспечивают надежность, распространялись и на других участников, если они будут появляться. Поэтому сейчас мы в диалоге с Банком России и с сообществом страховых компаний. Консенсусом является то, что участие в реализации программы долгосрочных сбережений может быть только при условии обязательного, безусловного соблюдения требований и в рамках текущего контроля, и в рамках закона, требований регулятора, которые сейчас применяются к НПФ. Это фидуциарная ответственность, это безубыточность, это раздельный учет активов, которые находятся на балансе, со всеми очевидными "плюшками" этой программы.Второй момент, который мы тоже одинаково понимаем и с Министерством финансов России, и с Банком России, то, что участие страховых компаний не будет распространяться на государственные деньги, на деньги, накопленные в рамках программы обязательного пенсионного страхования. Связано это с тем, что деньги были накоплены исключительно в рамках пенсионной системы и соответствия тем требованиям, которые действовали и действуют сейчас. Страховые компании эти требования тогда не несли как бремя, поэтому неправильно будет допускать кого-то еще к государственным деньгам, накопленным в рамках системы обязательного пенсионного обеспечения. Но, как провайдеры программы, при соблюдении требований мы только за.

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Сергей Беляков https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847305295_62:0:1200:1138_100x100_80_0_0_78763e7201097d9f214207a00e454d7c.jpg

Сергей Беляков https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847305295_62:0:1200:1138_100x100_80_0_0_78763e7201097d9f214207a00e454d7c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Сергей Беляков https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847305295_62:0:1200:1138_100x100_80_0_0_78763e7201097d9f214207a00e454d7c.jpg

напф, пенсии